Dumitru Dragomir, 75 de ani, i-a povestit lui Denise Rifai la emisiunea „40 de întrebări”, la Kanal D, care sunt secretele mariajului său de 54 de ani cu soția sa, Vica. Și ce efect a avut femeia asupra lui.

„Este o sfântă”

„Soția mea a fost o sfântă, eu nu. Bărbatul trebuie să aducă, am avut o educație țărănească, iar femeia să aibă grijă de bărbat și de casă. Doar de ea am fost mulțumită în cursul vieții mele”, i-a conturat Dragomir portretul soției.

Declarația de dragoste este totală: „O iubesc mai presus decât pe părinții mei, mai presus decât pe mine și pe Dumnezeu! Eu am fost țăran cu educație. Nevasta e sfântă! Dacă am supărat-o, îi cer scuze din când în când, chiar și la emisiuni. O iubesc ca în prima zi. Sunt cel mai prost bărbat, n-am înșelat-o pe nevastă niciodată! Tentații am avut, dar am pus frână de fiecare dată. Câteodată, îmi pare rău, dar acum e prea târziu să mai încerc. Mama copiilor mei este o sfântă. Ea s-a ocupat de educația copiilor, fiind cadru didactic”.

Îmbătat de copii, la țară

Fostul șef al Ligii și-a conturat și propriul portret: „În casă sunt o fire blândă, cuminte, afară sunt o fiară. Părinții neglijează copiii, am plecat needucat de acasă, dar datorită soției și minții mele pot să urc și să cobor la orice nivel”. Dragomir se recomandă ca un bărbat fără vicii. „Nu beau, nu fumez. M-a prins mama la 10 ani fumând și m-a stins în bătaie, de atunci n-am mai pus țigară în gură. Apoi, la o pomană, mi-au dat copiii țuică la țară, la Bălcești, am băut, m-am îmbătat, am vomitat, iar de atunci n-am mai pus alcool în gură”, a mai povestit Dragomir.

