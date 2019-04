„Raffy Di Modena’ este piesa care ma descrie cel mai mult, pentru ca am transmis, prin muzica, adevarata poveste a vietii mele. Atunci când am început să scriu, mi-am amintit de copilărie și adolescență, de perioadele când am fost agresată de copii, profesori, de toți oamenii care au profitat de mine și, mai presus de toate, de acei oameni care m-au făcut să sufăr atât de mult și să „fure” o bucată din mine.

Cu toate acestea, datorită cântecului și compoziției, am reacționat și, acum, aș vrea să arăt, tuturor, cine este adevărata Raffy, pentru că nu contează cum ești pe exterior, ci pe înăuntru. Aș vrea ca oamenii să se regăsească în muzica mea, să dispară răutatea și invidia, și să înceapă să se iubească unul pe altul, pentru ceea ce sunt. Din păcate, dacă nu ne iubim, niciodată, nimeni nu o va face pentru noi. Învățați să vă iubiți așa cum sunteți!”, spune Raffy.

Cine este Raffaella Maria Senese

Raffaella Maria Senese s-a născut la 14 septembrie 2000 la Mirandola (Italia), cu o mamă română și tată italian. La vârsta de 7 ani, a început să cânte, iar studiile sale muzicale au început în 2013 la Academia de Muzică din Modena. Mai târziu, a participat la Trinity College din Londra. Raffy, pentru a-și depăși timiditatea, se bazează și iși găsește refugiul în muzică și cântând, mișcând și ambiționad publicul. Ea participă atât la Italia, cât și în România, la mai multe concursuri de talente, printre care și A Voice for Music în Roma, unde se întâlnește cu producătorul Luca Venturi de pe Set, actualul său manager, care a și produs primul său single „Dimenticare a memoria” . Ulterior a lansat, „Iarna” feat. Connect-r, un cunoscut artist si producator de pe scena muzicii românești.

