Invitat pe 16 mai 2026, de la ora 09.00, în emisiunea „Întrebarea mesei rotunde”, prezentată de Marius Manole pe Acasă TV, actorul vorbește despre copilul pe care îl are alături de fosta lui soție: Toni, care este la grădiniță și urmează să intre la clasa zero.

„Alex Velea este nașul copilului meu. Având în vedere că avem o prietenie care ne leagă de foarte mulți ani, am hotărât să fie el nașul copilului meu. Pe copil îl cheamă Toni. După Antonia! Îl cheamă Antonio, dar îi spunem Toni. Deși eu mai și cânt, n-am făcut niciodată o piesă împreună. Mi-ar plăcea și am zis că, la un moment dat, o să fac”, spune Silviu Mircescu la „Întrebarea Mesei Rotunde”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Celebrul actor care a jucat în „Vlad” și „Clanul”, pe PRO TV, dar care apare și în „Cei trimiși”, pe VOYO, a oferit și detalii despre momentul în care a plâns cel mai mult în viața lui.

„Mi s-a întâmplat să fiu mai sincer într-un rol decât în viața reală. Oricum, în viața reală nu ne deschidem atât de mult ca pe scenă. Mie înainte îmi era rușine să plâng de față cu oamenii. În facultate aveam rolul Konstantin Treplev din «Pescărușul» și la final trebuia să plâng. Și abia așteptam momentul ăla, să mă descarc. Am plâns în rolul ăla cât n-am plâns toată viața mea. Și da, mi s-a întâmplat de multe ori să fiu mai sincer pe scenă decât în viața reală. Pentru că în viața reală avem bariere pe care nu putem să le trecem”, afirmă Silviu Mircescu în fața lui Marius Manole.

În emisiunea „Întrebarea mesei rotunde”, care este difuzată pe 16 mai 2026, de la ora 09.00, pe Acasă TV, actorul dezvăluie și ce-și dorește să ajungă peste 10 ani, ce meserie ar alege dacă s-ar termina cu actoria, dar și ce ar face dacă ar putea să fie, timp de 24 de ore, Marius Manole.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE