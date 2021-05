Începând din 14 mai, E! pătrunde în lumea celui mai intrigant și polarizant gen de divertisment, prin intermediul noii emisiuni, For Real: The Story of Reality TV, în premieră din 14 mai, de la ora 22:00! Andy Cohen este prezentator și producător executiv al seriei de șapte episoade, care explorează formatele de tip reality în toate formele sale: cu vedete, de dating, competiții și cele dedicate transformărilor. Parte din show fac și producătorii, oamenii din industrie și jurnaliștii care au ajutat la integrarea programelor de tip reality în pop culture

Alături de povești ascunse și imagini exclusive, Cohen face o călătorie în trecut alături de cele mai mari staruri ale genului, pentru a analiza ce impact au avut deceniile cu aceste programe. Cohen se întâlnește cu familia Kardashian/Jenner înaintea difuzării sezonului final al Keeping Up with the Kardashians, celebrează contribuția femeilor de culoare alături de Kandi Burruss, Vivica A. Fox și producătorul Holly Carter și Mona Scott-Young, dezvăluie secrete din spatele emisiunii The Bachelor cu Jason și Molly Mesnick și reunește protagonștii ultimului sezon din The Real World pentru întâlnirea de 20 de ani.

For Real: The Story of Reality TV este o producție marca Bunim/Murray Productions & Most Talkative și îi are ca producători executivi pe: Gil Goldschein, Julie Pizzi, David Sambuchi, Lauren Lazin și Andy Cohen.

