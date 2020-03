De Andreea Romaniuc Archip,

Cum spectacolele de teatru s-au suspendat din cauza pandemiei de Coronavirus și filmările la serialul „Las Fierbinți” au fost oprite temporar, vedeta a decis să petreacă zilele de izolare în propria locuință din „Fierbinți”, localitate unde s-au desfășurat până nu de mult filmările pentru producția de la Pro TV.

Dacă în mod normal, actrița locuiește în București alături de soțul și fiul lor, de când a izbucnit criza generată de noul Coronavirus, ei au decis să renunțe la traiul din Capitală în favoarea celui din Fierbinți, unde dețin o casă și un teren. Hotărârea are legătură cu confortul copilului, care s-ar fi plictisit îngrozitor în apartament, mai ales că este obișnuit cu multe activități în aer liber.

„Avem o casă în Fierbinți, familia a cumpărat această casă, avem grădină, avem livadă și ne-am autoizolat aici, crezând că e mai bine pentru copil să stea și afară în grădină, decât într-un apartament cu trei camere și să nu avem voie să ieșim în parc. Bineînțeles că pentru el este foarte bine și de când suntem aici tot strigă că e fericit”, a declarat, pentru Libertatea, Ecaterina Ladin.

Îi e greu că nu își poate vedea mama

Actrița respectă distanțarea socială, așa că în „Fierbinți” cercul este unul restrâns: ea, soțul și fiul lor. „Nu ieșim, ne-am făcut provizii, încercăm să nu interacționăm cu oamenii”, ne-a spus interpreta Dalidei. Deși familia este în siguranță în perioada de izolare, iar copilul își poate petrece timpul atât în casă, cât și în curte, Ecaterina suferă de dorul mamei sale. Aceasta locuiește la Chișinău, iar din cauza Coronavirusului, actrița și-a anulat vizita în locurile natale. „Trebuia să plecăm la Chișinău, dar nu am mai plecat ca să nu intrăm în contact cu mama mea, care are 77 de ani. Și ea stă acolo izolată, bineînțeles că vorbim în fiecare zi la telefon, e bine, dar e tristă că nu ne putem vedea și că stă în casă fără să își vadă nepoții sau copiii”, ne-a mărturisit ea.

Se bucură de timpul pe care îl petrece cu fiul ei

Dacă în mod normal actrița are un program infernal, împărințindu-se între turnee prin țară cu spectacolele de teatru și filmările pentru „Las Fierbinți”, în prezent ea se bucură de timpul liber pe care i-l dedică fiului său. „De mult nu am avut ocazia să stau cu copilul și să fac activități îndelungate, nu doar o citire de poveste seara sau un desen, să stau toată ziua cu el. Pe de o parte această izolare ne-a făcut bine, încep să-mi cunosc mai bine copilul. E o perioadă foarte frumoasă pentru noi, fiindcă stăm toți trei, de mult nu am mai stat toți trei atât de mult timp împreună”, a declarat, pentru Libertatea, Ecaterina Ladin.

