Ediții speciale la „Ce spun românii”. Andreea Esca, Neti Sandu și Horia Brenciu sunt invitații lui Cabral

Dacă am fi întrebat 100 de români cum ar arăta un duel interesant, probabil ar fi răspuns că unul cu oameni din lumi diferite. Începând de luni, 26 aprilie, la „Ce spun românii” începe o serie de ediții speciale cu: mămici vs tătici, populari vs rapperi, modele vs bucătari, TV vs online, ardelence vs moldovence, stiliști vs fashioniști, luptători MMA vs dansatori.

Totul pentru a descoperi cum gândesc românii și care sunt cele mai populare răspunsuri la întrebările lui Cabral. Andreea Esca, Neti Sandu, Corina Caragea, chef Antonio Pasarelli, Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu, Olimpia Melinte, Geanina Ilieș, Jorge, Horia Brenciu, Adrian Nartea, Andrei Aradits, Alexia Eram, Mimi, Alex Daragiu, Bogdan și Andrei Stoica, George Piștereanu sau Macanache sunt câțiva dintre invitații acestor ediții speciale.

Ce întrebări îi vor pune în încurcătură, dar și ce răspunsuri au oferit cei 100 de români, vedem la „Ce spun românii”, la PRO TV.

