,,M-am simțit din nou ca la 19 ani când am deschis mailul de confirmare și am văzut că eram a patra pe listă. Sunt entuziasmată pentru acest nou drum, dar care totuși nu îmi e deloc străin. Simt că e cel mai bun moment, că mi-am găsit locul și scopul. Sunt mândră de mine că mi-am urmat intuiția. Acesta este un reminder și pentru voi că nu e niciodată prea târziu să vă urmați visurile”, declara Ela Crăciun la aflarea veștii.

A obținut de curând o importantă certificare și a devenit coach de parenting conștient, în urma absolvirii cursurilor celebrei doctor Shefali, unul dintre cei mai cunoscuți experți în coaching și importanți psihologi specializați în creșterea copiilor din SUA.

Avea la activ deja o certificare în coaching obținută la unul dintre cele mai prestigioase cursuri din Israel, însă a simțit nevoia să obțină totul și va începe în curând studiile în psihologie.

,,Este un domeniu care mă pasionează. Am făcut cursurile de coaching din Israel și pe cele din America, pentru că mi-am dorit să aprofundez acest subiect și să mă informez constant. În primul rând pentru mine am ales să fac această facultate. Vreau eu să mă dezvolt, să fiu cea mai bună versiune a mea pentru mine, copiii și familia mea.

Am vrut de anul trecut să fac acest pas și cumva aproape renunțasem, însă după o discuție cu sora mea, ea a fost cea care m-a convins să fac acest pas. Aș fi vrut să fac și eu alături de sora mea medicina acum câțiva ani și cumva am rămas cu o dorință neîmplinită, pe care mă bucur să o pot materializa acum sub forma Facultății de Psihologie”, declară Ela Crăciun despre ce a motivat-o să facă acest pas acum.

,,Familia mea mă susține în orice aș face. Sunt convinsă că această facultate mă va ajuta foarte mult și pe plan profesional, pentru că întotdeauna m-am considerat responsabilă față de comunitatea care mă urmărește pentru informații și consiliere. Mai mult decât atât, toate workshop-urile mele online și programele de coaching vor căpăta acum o altă dimensiune, iar eu așa cum mi-am dorit dintotdeauna voi fi din ce în ce mai bună la ceea ce fac”, spune Ela Crăciun.

