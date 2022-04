Ela Crăciun a lansat cartea ,,365 de mese fără griji! 101 rețete uşoare pentru diversificare şi copii mofturoşi”

,,De această dată, lansarea a avut loc exclusiv în mediul online şi consider că a fost unul dintre cele mai reuşite evenimente, pentru că am interacţionat foarte mult cu oameni dragi mie, ne-am distrat de minune şi am gătit în premieră reţetele mele noi pentru copiii mofturoşi.

Bineînţeles că micuţii s-au distrat copios, pentru că ei au fost cei care ne-au dat note pentru prestaţia noastră, a mămicilor din bucătărie.

Sunt foarte mulţumită de cum a ieşit şi nu pot decât să mă bucur că am ocazia să vin în întâmpinarea părinţilor cu un nou produs dedicat creşterii sănătoase a copiilor”, a declarat Ela Crăciun.

