,,Am fost extrem de nervoasă, pentru că am ajuns să plătesc pentru niște servicii neonorate și chiar pentru abuzul la care am fost supusă. După ce am făcut comandă pentru o mașină, nu apuc să ajung la colțul străzii că am mutat telefonul de pe speaker, pentru a nu deranja.

Nici mie nu îmi face plăcere ca cineva să îmi asculte convorbirile private. În același timp, șoferul a început să țipe la mine să închid difuzorul telefonului. După 3-4 minute, la finalul convorbirii mele telefonice, mi-am cerut scuze pentru incident, moment în care șoferul a luat foc.

A început să pună o frână bruscă, a dat cu pumnii în volan, a vorbit extrem de urât, iar la prima intersecție oprește și mă dă jos din mașină. Am sunat la 112 și am reclamat prezența unui șofer periculos pe stradă”, a declarat Ela Crăciun, vizibil marcată de această situație.

,,Ce m-a supărat cel mai tare este faptul că eu o aduc pe fiica mea acasă de multe ori, cu mașina furnizată de această aplicație. Am fost pusă în pericol de un om care nu și-a putut lăsa acasă problemele. Numai gândul că ar putea fi și ea în pericol, mă înspăimântă de-a dreptul”, a concluzionat Ela Crăciun.

