În dorința de a calma puseurile din perioada verii, vedeta a plecat cu fetița ei, Alesia, în Franța la un centru special de tratament cu apă termală.

„Am mers cu Alesia la un centru din Franța unde vin multe persoane din întreaga lume, în special părinți cu copii care dezvoltă afecțiuni ale pielii. Am văzut acolo cazuri foarte grave care sunt tratatate prin cure de câteva săptămâni realizate anual. Alesia a dezvoltat o variantă incipientă de dermatită, astfel că, în cazul ei, tratamentul a fost mai scurt. Întrucât dermatita nu poate dispărea complet, ne-am propus să calmăm măcar puseurile supărătoare cauzate de ambrozie. Alesia a făcut baie și dușuri cu apă termală, a băut apă termală și a făcut cure cu crème speciale. După câteva zile avea pielea foarte fină, ca de bebeluș. De când ne-am întors în țară nu a mai avut simptome supărătoare ca până acum. Am văzut în Franța cazuri impresionante, copii cu afecțiuni în stadiu avansat, care vin trei săptămâni pe an să facă aceste tratamente. M-a întristat ce am văzut pentru că știu cât de mult îi poate afecta psihic și social acele afecțiuni”, povestește Ela Crăciun.

