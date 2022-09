La 42 de ani și după trei nașteri, Elena Băsescu are o siluetă de invidiat. Fata cea mică a lui Traian Băsescu are mare grijă de felul în care arată și face sport regulat. Pe lângă mișcarea pe care o face, EBa are un stil de viață sănătos și echilibrat.

Pe una dintre rețelele de socializare, Elena Băsescu a postat o fotografie în care apare îmbrăcată cu o creație de-ale Danei Budeanu. Fiica lui Traian Băsescu poartă o rochie neagră, mini, extrem de mulată și cu spatele gol. „Little black dress”, a scris EBa la descrierea fotografiei de pe Instagram.

Rochia pe care o poartă Elena Băsescu costă 800 de lei, potrivit site-ului pe care Dana Budeanu își vinde creațiile vestimentare.

De-a lungul anilor, EBa a trecut prin mai multe transformări. A renunțat la breton și acum poartă cărare pe mijloc, și-a schimbat stilul vestimentar, a adoptat alt stil de a se machia și știe cum să își pună trăsăturile în evidență.

Elena Băsescu a fost ani de zile în lumina reflectoarelor, ea a fost europarlamentar între anii 2009-2014, e fotomodel, dar și economist. De o bună perioadă, fata cea mică a fostului președinte trăiește o viață discretă, e mamă cu normă întreagă. Are trei copii, pe Sofia, Traian jr și Anastasia, lor le dedică tot timpul ei.

Elena Băsescu și-a închis afacerea cu haine

Afacerea cu haine pe care Elena Băsescu o deținea încă din anul 2018 nu a fost foarte profitabilă. Mezina fostului președinte Traian Băsescu a decis să închidă firma. În urmă cu 4 ani, EBa deschisese un atelier cu haine pentru mamă-copii, însă vânzările nu au fost pe măsura așteptărilor sale.

Hainele comercializate de fata cea mică a lui Traian Băsescu aveau prețuri cuprinse între 150 de lei şi 400 de lei.

