Elena Chiriac rupe tăcerea după „Ferma”. „Eu și Augustin am avut o înțelegere favorabilă amândurora”

„După cum am mai spus, eu și Augustin am avut o înțelegere favorabilă amândurora. Am făcut în așa fel încât să câștigăm amândoi o parte din premiul cel mare.

Da, nu sunt Fermierul Anului 2020, dar din această experiență am câștigat mult mai mult decât atât”, a declarat Elena Chiriac pentru Click.

Augustin Viziru a lăudat-o și el pe Elena Chiriac. El a declarat că la Pro TV va împărți banii câștigați (50.000 de euro) cu ea, în mod egal.

„În sezonul acesta singura persoană care nu m-a trădat și a fost alături de mine a fost Elena. (…) Noi amândoi am câștigat trofeul acesta. Când am ajuns în finală, amândoi am fost câștigători. Banii îi împărțim”, a declarat Viziru în emisiunea „La Măruță”.

