„Stilul meu de viață se modifică și el zilele astea: am cam renunțat la cafea, pentru că desidratează, am început să consum cât mai multe acadele-da, da, acadele :) (stimulează glandele salivare, ceea ce e foarte bine pentru voce). Șiii, mai am un preparat secret: un smoothie cu banane, unt de arahide și lapte de migdale. Se numește The Elvis Smoothie și se pare că și Elvis Presley îl consuma înainte de concerte :)?”, a scris Elena Gheorghe, pe Instagram.

Elena Gheorghe și soțul ei sunt împreună de 14 ani și formează unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Au împreună doi copii și o căsnicie așa cum și-au dorit. Artista a povestit într-un interviu pentru revista VIVA!, cum și-a cunoscut și cum au reușit să rămnă uniți în toți acești ani.

