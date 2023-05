Elena Gheorghe a demonstrat încă o dată de ce este considerată una dintre cele mai bune voci ale României. Concertul de la Sala Palatului a fost un real succes, iar muzica machedonească a adunat încă o dată în număr mare iubitorii acestui gen muzical.

Ca în fiecare an, Elena, alături de soțul ei, Cornel Ene și au pus amprenta în fiecare detaliu, de la organizare, muzică, grafică, costumații, la povestea întregului show.

„Mulți ar spune că artistul trebuie să fie concentrat pe prestația artistică de pe scenă, dar eu nu am putut sta departe de tot ce a însemnat întregul show, pentru că îmi place să mă implic, să cunosc fiecare detaliu în parte pentru ca povestea să capete autenticitate.

„Am fost la un pas să nu pot face acest show, din cauza unor probleme de sănătate”

Trebuie să recunosc și să dau din casă că au fost 3 luni pline de muncă, în care am avut momente grele. Am fost la un pas să nu pot face acest show din cauza unor probleme de sănătate. Cornel a fost din nou eroul meu, m-a încurajat, m-a înțeles și m-a ajutat să ducem la bun sfârșit acest proiect de suflet.

Aplauzele, fericirea de pe chipul oamenilor din sală, sentimentul că ei au venit acolo pentru tine și le-am oferit o bucurie atât de mare, șterge orice moment tensionat, iar lacrimile survenite de la oboseală și neputința pe care am trăit-o începutul anului, s-au transformat în lacrimi de fericire care hrănesc sufletul unui artist”, a declarat Elena Gheorghe.

Recomandări Trei cupluri de același sex explică ce le-a determinat să dea în judecată statul român la CEDO: „Suntem la fel de oameni și la fel de plătitori de taxe ca restul din țara asta”

Concertul de anul acesta a fost al treilea pentru Elena, dar cu siguranță cel mai reușit, pentru că a adunat oameni din toate colțurile lumii. „După terminarea show-ului au venit la mine persoane care mi-au spus că au venit special pentru concert din Los Angeles, Anglia, Spania, Germania, Italia, Chișinău. Este incredibil cum muzica adună oamenii la un loc și ce satisfacție îți dau cei care nu cunosc oboseala, drumul lung, faptul că suntem pe continente diferite, pentru că avem un sentiment comun care ne unește: iubirea pentru muzică”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 25

Artista a purtat bijuterii cât valoarea unui apartament

Pe scenă, artista Elena Gheorghe a purtat bijuterii spectaculoase, în valoare de 130.000 de euro. „Probabil sunt cele mai scumpe bijuterii pe care le-am purtat vreodată”.

O altă surpriză pentru prima dată alături de Elena la Sala Palatului a fost mama ei, interpreta de muzică populară Mărioara Man Gheorghe, care pe data de 22 mai a împlinit 62 de ani. „A fost cel mai frumos cadou pe care puteam să-l primesc, să cânt alături de fata mea în fața a peste 4.000 de oameni”, a declarat Mărioara Man Gheorghe.

Recomandări Paguba RCA: falimentul Euroins trenează în instanță, iar compania a răscumpărat câțiva dintre creditori, dar nu statul, care e cel mai mare păgubit

Un cor de 4.000 de oameni i-au cântat artistei „La mulți ani”

Concertul a avut loc chiar de ziua numelui artistei, Sfinții Constantin și Elena, iar acest detaliu important nu a fost trecut cu vederea de cei peste 4.000 de oameni prezenți la concert, care s-au ridicat în picioare și i-au cântat artistei „La mulți ani”.

„A fost magic! Când am stabilit data concertului și am aflat că ziua de 21 mai ar fi disponibilă, am închis ochii, și am spus: e tot ce și poate dori un artist, să aibă propriul show și să cânte în fața unei săli arhipline. Am deschis ochii în ziua concertului și visul mi-a fost îndeplinit. De fapt, totul a fost peste așteptările mele. Le mulțumesc încă o dată celor care au fost prezenți și iubesc muzica mea. Cadoul lor pentru mine a fost prezența lor acolo și aplauzele care mi-au bucurat sufletul”.

Turneul „Armâna mea“ a început la Bacău, a continuat la București și urmează la Chișinău și Constanța.

Playtech.ro Harry i-a dat LOVITURA FINALĂ Regelui Charles! Ce a făcut Prinţul înainte de încoronare, nu a ţinut cont de nimeni şi nimic

Viva.ro Drama lui Costel Băloiu, celebrul Pistruiatul. Nu și-a mai văzut fiul de peste 20 de ani: 'Când am...'

TVMANIA.RO Kamara, gest surprinzător după ce Ionuț Iftimoaie a fost dat în judecată. „S-a încheiat pentru noi”

FANATIK.RO Rușinat că e român, un bărbat mutat în Spania și-a mințit partenera de întâlnire că s-a născut în Almeria. Cum a fost prins cu minciuna

Știrileprotv.ro Maria, studenta de 20 de ani din Iași, a fost găsită după aproape două săptămâni. Unde se afla

Observatornews.ro "Nu mi s-a întâmplat absolut nimic rău". Cum a fost găsită Maria, studenta de la Litere. Mesajul postat de tânăra de 20 de ani

Orangesport.ro I-a distrus din cinci cuvinte. Becali şi jucătorii, ironizaţi de Hagi la petrecerea din club: "FCSB, miei" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro 5 nativi care nu încheie bine luna mai. Se abat necazuri asupra lor!