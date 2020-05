De Livia Lixandru,

“Noi am divorțat de comun acord, la notar, fiindcă așa a fost cel mai bine pentru amândoi. Nu am avut nimic de împărțit. Slavă Domnului, într-un an și ceva de căsnicie, nu au fost lucruri să ne pună în situația de a alege.

În fine, nu este ușor să treci printr-un divorț, dar întotdeauna este cineva Sus, acolo, alături de noi, și sunt convinsă că puterea asta pe care eu o am acum, să mă simt după toate lucrurile astea eliberată, susținută, mă determină să mă simt bine.

Am un copil pentru care merită să lupt, de aceea, pentru el, voi menține oarecum legătura cu Răzvan”, a spus faimoasa de la Survivor România, potrivit Wowbiz.

Elena Ionescu a spus totul despre divorțul de la notar, dar a comentat și fotografiile în care Răzvan apare cu fosta iubită.

“Am văzut imaginile din presă, omul alege ce este mai bine pentru el, să fie sănătos, pentru mine este importantă cariera în momentul de față, copilul meu. Fiecare trece cum poate peste un divorț, știi cum e.

Eu am să suplinesc pentru copil educația lui, necesitățile lui și ce implică totul de acum înainte, sunt responsabilă întru totul. Și sunt convinsă că atât timp cât este lângă mine nu îi va lipsi absolut nimic, fiindcă voi face tot ce îmi stă în putință ca lui să îi fie bine”, a mai spus cântăreața.

