„Cu Zanni am lăsat lucrurile așa cum sunt. Ceea ce mi-a dat un pic de gândit și m-a impresionat, nu știu dacă în sensul bun sau rău, pentru că nu mi-am dat seama exact ce urmărește, am văzut că mi-a dat follow. Asta s-a întâmplat acum o lună, două. Am văzut că se uită la storyurile mele, momentan încă nu am vorbit.

Nu știu dacă a revenit la sentimente mai bune sau vrea să mai bage puțin bățul prin gard. Atâta timp cât nu mi-a trimis mesaje sau nu văd comentarii răutăcioase, poate a revenit la sentimente mai bune. Comunitatea mea mi-a mai transmis că mai vorbește de mine, mai spune una, alta, într-un sens bun, uneori și rău, însă neprobând lucrurile astea am ales să nu le cred.

Nu mai știu nimic de Zanni, nici cum a evoluat, dacă a revenit la sentimente mai bune sau își dorește o reconciliere între noi. În competiție a fost groaznic, dar acum văd lucrurile altfel. Chiar dacă timpul a trecut, rănile acelea au rămas.”, a declarat Elena Marin, la „Bărbați vs Femei”, potrivit Wowbiz.

Elena Marin s-a despărțit de iubit

Elena Marin s-a despărțit de logodnicul ei chiar înainte de nuntă. Dansatoarea trebuia să se căsătorească în acest an cu alesul inimii sale, însă evenimentul nu a mai avut loc.

În luna martie a anului trecut, Elena Marin anunțat că se pregătește de nunta cu Andrei, logodnicul ei. Evenimentul nu a mai avut loc, pentru că cei doi s-au despărțit chiar înainte de a ajunge la altar.

Dansatoarea mărturisește că nu este încă pregătită să vorbească despre acest subiect, care este unul foarte sensibil pentru ea. Fosta concurentă de la „Survivor România” a fost cerută în căsătorie în direct, în emisiunea „La Măruță” și forma un cuplu de aproximativ 3 ani cu Andrei.

„Este un subiect extrem de delicat pentru mine și îmi doresc intimitate și discreție. Nu mă simt pregătită să vorbesc.

Țin la ideea de căsnicie, mi-ar plăcea să îmbrac rochia de mireasă. Îmi doresc să îmi întemeiez o familie frumoasă și fericită. Îmi doresc copii… Dar, probabil, Doamne-Doamne știe mai bine când o să se întâmple și când este momentul”, a spus oftând Elena Marin, potrivit Fanatik.