Totuși, vedeta abia acum i-a dezvăluit Marei Bănică, în emisiunea Spynews TV Special, că femeia este o cântăreață cunoscută.

Amanta soțului era tot cântăreață

Elena Merișoreanu și-a amintit, în emisiunea moderată de Mara Bănică, Spynews TV Special, de pe Antena Stars și AntenaPLAY, de clipa în care a aflat că soțul ei are pe altcineva. Pe atunci, vedeta avea un contract în Israel și era plecată de acasă, însă diferite persoane o sunau să o anunțe că Ionel Croitoru a fost văzut cu o altă femeie.

„Bărbatul dacă nu vă înșală, nu vă poate aprecia! Trebuie să își dea seama ce are acasă. Niciodată nu o să fie amanta așa cum este nevasta. Eu pe soțul meu l-am prins o singură dată! Eu doar am auzit, nici în ziua de astăzi nu am discutat cu el problema aceasta. Pe vremea lui Ceaușescu, am plecat șase luni să cânt în Israel. El nu putea să vină. Și-a văzut de casă, de copii…

La un moment dat mă suna o colegă de la Rapsodia. Mi-a zis că l-a văzut pe bărbatul meu că o ia pe alta cu mașina, după colț. Am zis că e prietena mea, lasă! Am întrebat-o și pe vecina mea dacă vine cineva, mi-a zis că da. Au trecut aproape șase luni, urma să mă întorc în țară. Niciodată nu l-am sunat să îl întreb, să îi zic că am auzit ceva”, a spus Elena Merișoreanu în emisiunea difuzată pe Antena Stars și AntenaPLAY, de luni până joi, de la ora 21.30.

Recomandări Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Mai mult decât atât, Elena Merișoreanu a punctat că amanta soțului său era colegă cu ea la Ansamblul Rapsodia, ba chiar că aceasta este o cântăreață cunoscută și extrem de frumoasă.

„Întoarsă acasă, totul a fost extraordinar. Fetele erau la mama, la țară. Ne-am urcat în mașină și am plecat după ele. Nimic nu i-am spus pe drum! El știa că eu știu. M-am întors de la țară, m-am dus la serviciu. Ea fugea de mine! Era colegă cu mine. Nu dau numele. Am jurat că nu o să spun niciodată! E cunoscută, da. Și e și foarte frumoasă! Mă bucur măcar că nu s-a dus soțul meu cu oricine. A luat una faină!

M-am dus la Ansamblu, dar ea fugea de mine. M-am întâlnit, până la urmă, cu ea la lift. A încremenit. Eu i-am spus: «Fată, de când te caut! Ți-am adus un cadou. Tu nu ai venit să mă vezi». Am avut o reacție pozitivă, am luat-o în brațe, i-am zis că o aștept pe la mine când se termină repetiția. Era fericită! Credea că nu am aflat nimic”, i-a mai zis Marei Bănică artista de muzică populară.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Elena Merișoreanu e în continuare prietenă cu femeia

Totuși, Elena Merișoreanu a decis să treacă peste infidelitatea soțului. Cântăreața a recunoscut că nici până în momentul de față nu a discutat despre episodul respectiv cu Ionel Croitoru, ba chiar a rămas prietenă cu femeia care îi luase locul pe atunci.

„Când am ajuns acasă, ea stătea și povestea veselă. I-am zis: «Ascultă aici! Eu am avut încredere în tine și tu mi-ai făcut acest lucru? Sunt doar cu sora mea acasă, o să te arunc! Se poate să îmi faci așa ceva?». A încremenit! A trecut timpul și, dacă aș fi să mă mai mărit, tot pe el l-aș lua! A avut grijă de casă, e cel mai bun! Eu cu ea m-am împăcat. Și acum ne vedem! Râdem când ne aducem aminte de tinerețe”, a concluzionat vedeta.