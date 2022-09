Elena Merișoreanu a făcut la un moment dat declarații despre pensia pe care ar lua-o lună de lună Maria Dragomiroiu. Ea a mai adăugat că artista nu se poate compara cu alți artiști care au zeci de ani în această industrie. Maria Dragomiroiu a făcut-o mincinoasă pe colega ei de breaslă, care acum a deschis din nou discuția.

„Nu am niciun motiv să fiu invidioasă pe ea din niciun punct de vedere. Eu sunt eu, ea e mare. Eu am tot ce îmi trebuie, nu îmi lipsește absolut nimic. Ea mă face mincinoasă, pentru că de ce am zis eu că ea are pensie mică. Eu am spus următorul lucru și asta se poate dovedi: Maria este o cântăreață mare, cântăreață bună, dar nu poate să se compare cu cei care au zeci de ani munciți într-un ansamblu profesionist.

Am muncit de copil. Eu de la 16 ani am semnat o condică, am plătit dările la stat pentru a avea o pensie omenească. Am cunoscut cândva o Maria Dragomiroiu, dar acum nu o mai cunosc”, a mărturisit Elena Merișoreanu pentru Antena Stars, conform Spynews.

Artista îi aduce și alte acuze Mariei Dragomiroiu. „L-a pus pe cumnatul ei de la Târgu Jiu să mă facă în fel și chip, că nu am glas. Nu trebuie să facă el departajarea. Eu am trecut prin multe comisii. Nu cred că ea are de ce să fie invidioasă pe mine, pentru că ea este mai tânără cu 5 ani decât mine. Pe ea a deranjat-o că de ce am spus că nu a fost angajată”, a adăugat folclorista.

Ce pensie are, de fapt, Maria Dragomiroiu

Într-un interviu de anul trecut de la PRO TV, Maria Dragomiroiu o cataloga drept mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă pe Elena Merișoreanu. Invitată recent la 40 de întrebări, cu Denise Rifai, Maria Dragomiroiu și-a spus din nou punctul de vedere în privința scandalului, arătând că securea războiului încă nu a fost îngropată.

„Este Elena Merișoreanu invidioasă pe dumneavoastră?”, a fost întrebată artista. „Nu! Eu am spus că minte, minciuna este o boală! Sunt oameni care mint și în jurul acestei minciuni fabulează și fac o poveste. Îmi pare foarte rău, eu chiar am apreciat-o, a fost și la nuntă mea, mi-a pus mulți bani pe masă. De ce să fiu invidioasă, Doamne ferește. Nici ea nu are de ce. Mi-e și greu să spun mincinoasă, are o vârstă, e mai mare cu vreo opt ani, și mă jenez să spun asta”, a declarat Maria Dragomiroiu.

„Pot eu să trăiesc cu o pensie de 1.200 lei?”, a fost întrebarea Mariei Dragomiroiu care a stârnit o adevărată furtună în emisiunile TV. Artista a spus că acum primește lunar o pensie de 2.700 lei. „De la discuțiile cu pensia, m-a și înjurat lumea pe Facebook. Îi rog frumos să nu mă mai înjure că am trecut și eu de două mii de lei. Și cu indemnizația am făcut vreo 2.700 de lei. Dar un artist nu trăiește din asta. Eu și acum plătesc impozite și poate mulți dintre dumneavoastră primiți pensie”, a mai spus Maria Dragomiroiu.

