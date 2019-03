Elena Merișoreanu îi mulțumește în fiecare zi lui Dumnezeu pentru viața pe care o are. Vedeta este recunoscătoare pentru tot ce a primit și a simțit nevoia să aibă acasă un loc în care să se reculeagă.

„Dimineața, mă duc la locul meu, unde îmi spun rugăciunea și aprind lumânări pentru toți morții pe care nu mai are cine să îi pomenească. Acasă am un altar al meu, care este sacru pentru mine, acolo nu le dau voie să intre nici celor din familie decât dacă se roagă. Nepoatelor le-am spus: Dacă sunteți curate, intrați, dacă nu, nu! E locul care îmi aduce liniște”, a declarat, pentru Libertatea, Elena Merișoreanu.

Are peste 100 de icoane

Artista a simțit nevoia de a se ruga într-o încăpere specială în urmă cu vreo 20 de ani. Așa că a schimbat utilitatea unui spațiu din casă și a început să așeze icoane. De-a lungul timpului, acestea au ajuns la un număr impresionant.

„Stau la curte, la vilă și aveam un loc unde era un dressing mic, de fapt, era o cămară în care mi-am făcut un dressing pentru pantofi. Am zis: ia să fac eu aici locul meu că oricum ar fi, în dormitor nu e bine să pui icoane, este păcat, în bucătărie vine ba unul, ba altul, dar acolo știu că îmi aprind candela și îmi fac rugăciunile”, ne-a declarat Elena Merișoreanu.

Artista se roagă pentru sănătatea ei și a familiei, în rest, fiind mulțumită cu tot ce a realizat, atât pe plan profesional, cât și personal. „Îi mulțumesc pentru tot ce mi-a dat, pentru că orice mi-a dat, m-am bucurat tare, dacă au trecut 50 de ani de meserie. Nu am ce să-i cer lui Dumnezeu decât sănătate. Mi-a dat tot ce a trebuit să dea unui om normal. Am candele și icoane cu toți sfinții, cred că am 100 și ceva. E destul de mare spațiul, sunt numai pereți, nu am geam acolo”, a precizat artista de muzică populară.

Abia după ce se roagă și aprinde lumânări, Elena Merișreanu se ocupă de alte lucruri, acesta fiind ritualul de la care nu se abate în nici o dimineață.

