Elena Udrea i-a dus dorul fiicei sale în perioada în care a fost în închisoare, astfel că acum, aceasta petrece mult timp cu Eva Maria și partenerul ei, Adrian Alexandrov, care îi este alături de mai mulți ani.

„Ce zi minunată! După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința mea și a Evei de a fi împreună, de mâna, în prima ei zi de școală, împlinită! Ce emoții am avut amândouă, dar și cat de fericite am fost! Ce mândra și încrezătoare a fost ea, ca a venit cu tati, dar de data asta și cu mami, ca toți ceilalți copii, la începutul clasei I!

Și peste toate acestea, mai este și prima la Catalog! Ii urez sa fie prima și în tot ceea ce îi place să facă! Le urez tuturor elevilor să aibă un an cu rezultate foarte bune și să se bucure de școală, de colegi, de învățători și profesori! La mulți ani sărbătoriților de astăzi! Cei care îi poartă numele, să fie ocrotiți de Sfinta Fecioara Maria, azi și în fiecare zi!”, a scris Elena Udrea pe contul de socializare.

Și alte vedete au trecut astăzi prin momente emoționante alături de copiii lor care au început școala. Alessandra Stoicescu a făcut declarații despre prima zi de școală a fetiței sale. Sara a început astăzi o nouă etapă, merge la o unitate de învățământ la privat.

Vedeta a publicat mai multe fotografii emoționante alături de micuța ei, care a pășit pentru prima dată în sala de clasă, purtând uniforma școlii și ghiozdanul pregătit pentru prima zi din ciclul primar. Una dintre imagini surprinde un moment plin de emoție și mândrie: Sara zâmbitoare, ținându-și mama de mână, iar Alessandra radiind de fericire.

„Sara a început școala! Am avut cele mai mari și mai frumoase emoții din viața mea! Sunt o mama fericita și acest moment pentru familia noastră bate toate breaking news-urile”, a scris Alessandra Stoicescu pe rețeaua de socializare.

Mirela Vaida a avut un mesaj la început de an școlar. S-a pozat alături de soțul Alexandru și de copiii lor, Carla Vladimir și Tudor, și a anunțat un nou început pentru familia lor.

