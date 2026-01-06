După 16 ani de relație și o căsnicie care părea solidă, povestea de dragoste dintre Elena Vîșcu și CRBL a ajuns la final. Dansatoarea a decis să rupă tăcerea și să vorbească deschis despre motivele care au dus la separare, oferind propria versiune a adevărului.

Invitată în podcastul moderat de Ioana Ginghină, Elena Vîșcu a vorbit fără perdea despre divorț și despre perioada dificilă prin care a trecut. Deși cei doi au construit împreună o familie și au o fiică, relația nu a mai putut fi salvată. Fosta soție a artistului a subliniat că, într-un cuplu, adevărul are mai multe nuanțe.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

„Adevărul meu e unul. Adevărul lui e altul. Dar când unul nu mai vrea să repare, nu mai există soluții. Nu pentru că n-ai iubit. Ci pentru că celălalt a renunțat și a plecat”, a declarat Elena Vîșcu, lăsând să se înțeleagă că ruptura nu a venit din lipsă de sentimente, ci din renunțare.

După divorț, CRBL și-a refăcut viața sentimentală, fiind surprins alături de o nouă iubită, considerabil mai tânără decât el. În schimb, Elena a ales să se retragă pentru o perioadă, concentrându-se pe vindecare și pe reconstrucția personală.

Întrebată dacă îi este dor de CRBL, Elena a spus: „Nu, probabil îmi este dor de proiecția aia pe care am creionat-o și am proiectat-o eu, viziunea mea”.

Și a continuat: „Am simțit multe care mi s-au adeverit ulterior. Eu am crezut în familie și eu cred și până în ziua de astăzi în familie, cu ochii închiși aș fi băgat mâna în foc. Pentru mine familia era numărul unu și este. Pentru alții probabil că nu, cine știe?

Nu știu… știi cum e… nu mai vezi, nu mai simți, că după aia: Dar n-ai simțit, dar n-ai văzut, dar n-ai?’, nu mai… când tu crezi și tu ești acolo și iubești, tu nu vezi, nu știu. Așa a fost în cazul meu. (…) Și eu sunt artist și eu am fost pe scenă, știu ce înseamnă. Toată lumea, tot timpul, când dansai cu un partener, toată lumea îți spunea ștampilă că eșți cuplat cu partenerul, care partenerul de foarte multe ori nici nu era… pe varianta corectă, că să zic așa, ca să înțelegi.

Dar tot timpul te cuplau, gata, ei sunt împreună, și nu era niciodată așa, pentru că… na. Nu știu ce să-ți răspund aici la asta cu văzutul, nevăzutul, pentru că… da, nu am văzut, dar când ești adevărat și e adevărat, nu se întâmplă ce se întâmplă”.

Cine este noul iubit al Elenei Vîșcu

Noul an a venit cu o schimbare majoră și în viața dansatoarei. Elena Vîșcu a anunțat subtil că nu mai este singură, publicând un videoclip în care dansează alături de un bărbat care pare să fie actualul ei partener. Cei doi au realizat o coregrafie senzuală, plină de energie, iar mesajul transmis a spus totul.

„La mulți ani, 2026! Nu e despre new year, new me. Ci despre back to me, în sfârșit. Partner in crime”, a scris Elena Vîșcu în descrierea clipului.

După un an de pauză de la relații, timp în care s-a dedicat vindecării emoționale, dansatoarea pare că a înflorit din nou. Zâmbitoare, sigură pe ea și din nou conectată cu pasiunea ei pentru dans, Elena Vîșcu demonstrează că finalurile dureroase pot deveni începuturi puternice, atunci când alegi să te întorci la tine.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE