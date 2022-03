Artista, în vârstă de 33 de ani, este acum mama a doi copii. Grimes a dezvăluit totul într-un articol pentru numărul de aprilie al revistei Vanity Fair. De asemenea, ea apare pe coperta revistei.

Grimes mai are un copil cu Elon Musk, iar fiul lor are aproape 2 ani și a primit numele X Æ A-12. Artista a dezvăluit că acum mai are încă o fetiță cu fondatorul Tesla, Y, care a venit pe lume în luna decembrie a anului trecut. Pentru fiica lor, cei doi au ales numele Exa Dark Sideræl, iar de data aceasta au apelat la o mamă-surogat.

Ce înseamnă Exa Dark Sideræl, numele fiicei lui Elon Musk

Grimes a explicat ce înseamnă numele fiicei sale, care este unic. Exa se referă la un termen de supercomputing, exaFLOPS, în timp ce „Dark” reprezintă „necunoscutul”.

„Oamenii se tem de asta, dar într-adevăr este absența fotonilor. Materia întunecată este misterul frumos al universului nostru”, a declarat Grimes pentru Vanity Fair.

Sideræl, a treia parte a numelui complet al lui Y, se pronunță „sigh-deer-ee-el”, conform Vanity Fair. Grimes a numit cuvântul „o ortografie mai elfică” a lui sideral, pe care ea l-a definit ca „timpul adevărat al universului, timpul stelelor, timpul spațiului profund, nu timpul nostru relativ pământesc”.

Sideræl are și o dublă semnificație, ca o trimitere către personajul favorit al lui Grimes din „Stăpânul Inelelor”, Galadriel. În cadrul interviului, ea a mărturisit că a vrut ca pe fiica ei să cheme Odysseus, pentru că o fetiță cu acest nume a fost visul ei. Într-un final, Grimes și Elon Musk au decis să o numească pe fiica lor Exa Dark Sideræl.

Elon Musk și Grimes s-au împăcat

Deși se despărțiseră în septembrie 2021, după trei ani de relație, cei doi au decis să se împace și să mai acorde o șansă relației. „Trăim în case separate. Suntem cei mai buni prieteni. Ne vedem tot timpul… Avem lucrurile noastre care se întâmplă și nu mă aștept ca alții să înțeleagă”, a spus Grimes.

Ea a adăugat că ea și Musk sunt fericiți împreună: „Acesta este cel mai bun lucru care a fost vreodată… Trebuie doar să fim liberi”. Grimes a anunțat că plănuiesc să aibă și mai mulți copii: „Întotdeauna ne-am dorit cel puțin trei sau patru”.

