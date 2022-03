Andreea Tonciu a stat timp de două săptămâni în Republica Dominicană, iar în competiție a avut diverse discuții cu Emil Rengle. Fosta concurentă nu a rămas în relații bune cu fostul ei coleg de la „Survivor România”. „Ce să câștige Emil Rengle? Nu aduce puncte. E mai slab ca o fată”, spunea Andreea Tonciu, după ce a fost eliminată din competiție. De asemenea, ea susținea că dansatorul este conflictual.

Fără să stea prea mult pe gânduri, Emil Rengle i-a dat replica Andreei Tonciu, după ce a auzit declarațiile făcute de aceasta. Fostul concurent de la „Survivor România” consideră că ea nici nu a făcut parte din competiție, pentru că a stat foarte puțin și nu a reușit să treacă prin tot ce a trecut el.

„Andreea e un alt personaj care nu a făcut parte din «Survivor». Adică ea nu a fost. A fost în vizită și cât a stat, a leșinat. A stat mai mult leșinată decât trează. Nu a jucat. Să-mi spui mie că nu am adus puncte, care am stat două luni suferind, nemâncând, jucând și trăind acest joc… Nu ai dreptul să spui. Din nou, părerile personale despre ce înseamnă să fii femeie și bărbat sunt personale. Eu cu Andreea nu rezonez. Nu am rezonat nici înainte de emisiune și nu o să rezonez nici după”, a spus dansatorul la PRO TV.

„Am jonglat între când să joc strategii și între a supraviețui”

Emil Rengle mărturisește că și-a atins scopul la „Survivor România” și a anunțat că nu va mai dansa pe tocuri. Fostul concurent din echipa Faimoșilor a recunoscut că a avut mai multe strategii în competiție.

„Mi-am dorit să fiu față-n față cu toate umbrele mele. Lucrez la ele, le recunosc. Sunt foarte mândru. Emil Rengle de acolo am fost ceea ce mi-am propus să fiu. Am jonglat între când să joc strategii și între a supraviețui săptămânilor în care nu mănânci. Acest lucru mă face să înțeleg că sunt mult mai curajos decât mulți oameni. Andreea și Robert nu au reușit să treacă acest test.

Nu o să mă las de dans, dar este o perioadă din viața mea în care voi continua descoperirea personajului Emil Rengle bărbat și nu voi mai dansa pe tocuri”, a adăugat câștigătorul „Românii au talent”.



