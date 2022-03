Emil Rengle, prima apariție la TV după 8 săptămâni petrecute la „Survivor România”. A slăbit 10 kilograme și e total schimbat

Înainte de a fi eliminat de la Survivor România, Laura Giurcanu și TJ Miles au spus despre el că este fals și că a încercat să-i manipuleze.

„Am slăbit peste 10 kg în 2 luni. Mă lua vântul dacă mai slăbeam. A fost experiență pe care am trăit-o foarte real, asumat. Noi trăim acolo 24 din 24 și vorbim tot felul de lucruri. Iar eu sunt genul care-mi place să deschid orice subiect, să-l discutăm și să mergem mai departe”, a spus dansatorul, potrivit Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Acest pas mă crește. Înțeleg strategia care se află în spate. Pentru mine Survivor este un joc. Eu îmi asum tot ceea ce am zis și am făcut, chiar dacă aceste lucruri au părut niște îmbârligături. Cu faptul că am fost fals, aici nu este vorba de strategii. Este felul în care eu mi-am dorit să trăiesc experiența Survivor.

Nu cred că pot să fiu acuzat de faptul că am spus pe la spatele lor ceea ce nu am spus și pe față. Cred că sunt foarte mulți oameni neasumați în echipa Faimoșilor. Eu îi bârfeam și la testimonial, și față-n față.”, a declarat Emil Rengle.

„Toată lumea a vorbit despre CRBL, dar nimeni nu a avut tupeul să-i spună în față. Deschideam subiecte care erau incomode. Nu-mi pare rău că nu am ieșit în aplauze. Au trecut puține zile de când am ieșit. Sunt convins că atunci când se va termina acest joc, ne vom întâlni și vom vorbi.

Chiar făceam echipă. Laura a fost o persoană cu care rezonam. Pentru Laura este foarte important să rămână în joc. Prin felul în care ea a decis să facă această asociere cu celălalt grup m-a șocat.

Eram conștienți cu toții că este posibil ca eu să ies. Cu Laura m-a durut. Observ că și de TJ se debarasează. Ea a fost prima care a spus că sunt familia ei”, a mai spus Faimosul.

„Mi-am dorit să fiu față-n față cu toate umbrele mele. Lucrez la ele, le recunosc. Sunt foarte mândru. Emil Rengle de acolo am fost ceea ce mi-am propus să fiu.

Am jonglat între când să joc strategii și între a supraviețui săptămânilor în care nu mănânci. Acest lucru mă face să înțeleg că sunt mult mai curajos decât mulți oameni. Andreea și Robert nu au reușit să treacă acest test.

Nu o să mă las de dans, dar este o perioadă din viața mea în care voi continua descoperirea personajului Emil Rengle bărbat și nu voi mai dansa pe tocuri”, a adăugat câștigătorul Românii au talent.

Citeşte şi:

LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 14 | Evacuări blocate în zona Kievului și în Harkov. Bilanțul civililor uciși, urcat de ONU la peste 500

REPORTAJ. Ce au pățit niște romi săraci din Ucraina când au fost confundați, în Gara de Nord, cu romi de la noi

Kit cinematografic de supraviețuire sub stresul amenințării nucleare. Cele mai bune filme despre puterea oamenilor în fața nebuniei

GSP.RO Gestul unui comandant rus, după ce a fost capturat în Ucraina. Reacția lui face înconjurul lumii

Playtech.ro IREAL! Putin, DEMASCAT de un expert în abolirea armelor nucleare. Ce planuri șocante are liderul de la Kremlin

Observatornews.ro Ce au păţit 4 soldaţi britanici, după ce au plecat în Ucraina pentru a lupta împotriva Rusiei

HOROSCOP Horoscop 9 martie 2022. Fecioarele ar fi bine să se liniștească, să-și potolească gândurile și să își păstreze mintea limpede

Știrileprotv.ro Țara din Europa care refuză NATO. Anunțul făcut de premier

Telekomsport Moment tensionat la semnarea acordului dintre România şi Rusia la Kremlin. Oficial român, ameninţat "Putin era în dreapta. Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă"

PUBLICITATE MODIVO ne încurajează să ne iubim unicitatea prin campania „Celebrate Yourself”