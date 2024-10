În luna aprilie a acestui an s-a aflat că Emil Rengle și Alejandro Fernandez, iubitul lui, s-au logodit. Într-o vacanță în Mexic a avut loc cererea în căsătorie. „Împreună vom crea o casă plină cu flori, bunătate, perne confortabile, odihnă, somn bun, dans, dansuri minunate, spațiu pentru cărți, spațiu pentru a fi tu, spațiu pentru a fi eu și spațiu pentru a iubi”, a scris Emil Rengle pe pagina sa de Instagram, într-o declarație comună cu iubitul său, la momentul acela.

Acum, invitați în emisiunea „Follow Us” de la Kanal D, Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit că peste doi ani de zile se căsătoresc. „În doi ani. De acum în colo în doi ani am plănuit să avem nuntă. Atunci pentru că familiile noastre sunt din țări diferite, Alejandro este spaniol-englez și are o parte de familie în Spania, o parte de familie în Anglia, familia mea e în România și ne dorim foarte tare ca aceste culturi să se întâlnească, familiile noastre să se cunoască mai bine și am început deja.

Organizăm diferite excursii în care mamele noastre se văd, învățăm unii despre alții ca atunci când se întâmplă nunta să nu existe treaba asta cu: Bună! Eu sunt…

Adică să auzim și o manea și o bailabaila, să fie de toate. Englezii să bea bere dacă vor, adică să fie diversitate. (…) Ne adunăm prietenii și familiile în care să aibă și ei timp să guste din cultura din care provin și cam asta facem acum, cam asta se petrece”, a spus Emil Rengle.

Emil Rengle: „Văd și o nuntă mai restrânsă, mai mult cu familia spirituală”

Cu completări a venit și Alejandro Fernandez, care visează ca nunta cu Emil Rengle să aibă loc în Italia sau în Grecia. „Mă gândesc pe Costa Amalfitană sau în Santorini și cu toată lumea purtând alb sau crem, văd o masă lungă și în spate apusul soarelui. Noi să avem o mașină de epocă, pe străzile mici din Italia. Așa văd eu nunta”, a spus el.

Cu completări apoi a venit Emil: „Văd și eu la fel de frumos, undeva la apus, cu mașina care pleacă cu conservele după, dar în același timp văd și o nuntă mai restrânsă, mai mult cu familia spirituală, cu prietenii apropiați în care să…vor fi două nunți, în această a doua nuntă să fim conștienți de ce avem acest parteneriat, ce ne dorim de la viață, cum pornim, ce oameni avem alături de noi…”

Referitor la familia lor, Emil Rengle și Alejandro se gândesc la ca câțiva ani după nuntă să își mărească familia și să adopte copii. „Ne dorim foarte tare să adoptăm copii, credem că este un cadou de la Dumnezeu că putem să facem asta. Un dar! Sunt foarte mulți copii care nu au posibilitatea să trăiască într-o familie, să fie crescuți de oameni, într-o casă în care să fie protejați. Vrem să ne îndreptăm atenția după căsătorie”, a spus el.

