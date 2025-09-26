În ediția trecută, Asia Express 2025, echipele care au intrat în cursa pentru ultima șansă au mers într-un cimitir, unde locuiesc 8.000 de familii.

La careu, concurenții au povestit întreagă experiență, care i-a îngrozit pe majoritatea dintre ei. Ce au trăit concurenții în cursa pentru ultima șansă l-a determinat pe Emil Rengle să își aducă aminte de fratele său decedat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Pentru mine, a fost dureros să aud (n.r. atunci când concurenții au povestit că au fost într-un cimitir unde trăiesc 8.000 de familii), pentru că am avut un frate care a murit. Nu știu, pur și simplu m-am gândit la el. Sunt rare momentele în care mă conectez la energia lui și, nu știu, m-a conectat la mama și fratele meu care nu mai e și am acceptat”, a declarat Emil Rengle, la Asia Express.

Emil Rengle s-a născut într-o familie modestă, în Oradea. Concurentul de la Asia Express are o soră mai mică, pe nume Dalma.

„Da, dacă nu aș fi fost dansator, aș fi devenit preot. Știu că sună ciudat, dar este o altă latură a mea, este o altă latură a mea asta foarte spirituală și mereu am fost fascinat. Încă de mic, m-au introdus părinții în tot ce înseamnă credință și cred că dacă nu aș fi avut latura asta artistică dezvoltată, aș fi mers în zona aceea”, declara Emil Rengle, la Antena Stars.