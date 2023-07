Emilia Ghinescu are o relație de 12 ani cu Sebastian. Au trecut împreună prin multe momente frumoase, dar și prin multe încercări. Plănuiau de ceva vreme să își și oficializeze relația, chiar în toamna acestui an își doreau să facă nunta.

Emilia Ghinescu: „Acum, la vârsta asta, nu m-aș mai căsători”

Acum, artista a anunțat că a anulat evenimentul, nu se mai căsătorește cu iubitul. „Omul stă lângă tine dacă își dorește să stea lângă tine, nu poate să fie constrâns de absolut nimic. Nu poți obliga o persoană și nu poți ține lângă tine o persoană cu forța.

Este clar că noi, femeile, ne dorim stabilitate, o relație închegată și eu o relație definită și completată prin acest act, prin această hârtie în fața Stării Civile și în fața preotului. Bărbații se cam feresc de lucrul acesta”, a explicat artista pentru Antena Stars, conform spynews.ro.

Și a continuat: „Acum, la vârsta asta, sincer, nu m-aș mai căsători. Adică, consider că dacă am stat 12 ani așa, nu știu ce argumente aș avea de acum încolo. Îmi este destul de bine așa cum este, nu am nicio problemă.

Omul care este lângă mine, dacă vrea să stea lângă mine, stă, dacă nu, este liber să plece. Am citit de curând o carte și scria foarte frumos: Ușa inimii mele este deschisă să intri, este deschisă să pleci. Un singur lucru te rog: să nu stai în ușă”.

Ce spunea Emilia Ghinescu despre nunta cu Sebastian

În februarie, Emilia Ghinescu vorbea despre nunta cu iubitul. „Legal nu este soțul meu, dar o să vină și vremea asta. Noi vrem anul acesta, eu îmi doresc foarte tare anul ăsta, prin toamnă, să legalizăm această relație.

Eu am mai avut o căsătorie la activ, știu ce înseamnă, știu cu ce se mănâncă și nu m-am grăbit foarte tare să fac pasul acesta. O relație nu stă în niște acte. Omul se schimbă când devii proprietatea lui”, a declarat Emilia Ghinescu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Cine e iubitul Emiliei Ghinescu

Sebastian e iubitul Emiliei Ghinescu, alături de el, ea are un copil. Cântăreața a fost judecată la începutul relației, mai ales că bărbatul e mai tânăr decât ea. Emilia Ghinescu nu a luat în seamă gurile rele și s-a bazat doar pe sentimente. „Noi n-am pus niciodată preț pe vorbele celor din jurul nostru. Probabil au spus lucrurile astea cunoscându-mă pe mine, că eu sunt o fire foarte vulcanică. Nu sunt genul acela de fată care să lase de la ea. (…)

El m-a înțeles și am încercat să diminuăm acest aspect al meu și să mergem mai departe. Întotdeauna lasă de la el”, a povestit acum ceva vreme Emilia Ghinescu la Antena Stars

Totodată, artista a dezvăluit și motivele pentru care cei din jurul lor s-au împotrivit relației. Ea provenea dintr-un mediu, el, din altul.

„Mai mult stătuse prin cluburi decât acasă. Avusese mai multe prietene. Era necăsătorit, nu avea copii. Eu aveam doi copii, eram o femeie care fusese măritată, voiam familie, stabilitate… Eram total diferiți”, mai recunoaște artista în vârstă de 42 de ani.

