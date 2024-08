În urmă cu un an de zile s-a aflat că Emilia Ghinescu s-a despărțit de Sebastian după 13 ani de relație, deși au împreună o fetiță. „Ne-am despărțit. E o perioadă puțin mai grea pentru amândoi, am vrut să luăm o perioadă de pauză să vedem ce se întâmplă și cred că e un lucru care ne privește personal pe mine și pe el. Nu vreau să vorbesc despre motive, cred că are mai puțină importanță, sunt un om care nu își spală rufele în public”, a spus atunci Emilia Ghinescu pentru Spynews.

Emilia Ghinescu: „Eu nu cred în dragoste la prima vedere”

La un an de la despărțire, cântăreața e tot singură, dar e foarte curată de mulți bărbați tineri. „Vă spun sigur că sunt copii mai tineri decât băiatul meu care îmi scriu. Eu am considerat că trebuie să știe, să nu își mai piardă timpul aiurea.

În niciun caz de pe Instagram sau de pe Facebook (n.r. nu își dorește să îl cunoască pe viitorul iubit din mediul online). Eu am un principiu. Eu nu cred în dragoste la prima vedere. Nu m-am îndrăgostit în viața mea la prima vedere, adică niciodată. Mai cred în dragostea adevărată (…) Cred că iubirea este singura calitate prin care putem să îl mulțumim pe Dumnezeu”, a spus Emilia Ghinescu, la Antena Stars.

Pe viitor, artista nu se mai vede căsătorită, însă își dorește o relație stabilă. „Căsătorită nu, dar într-o relație da, dar căsătorită nu. Anul acesta fac 46 de ani și copiii sunt mari. Băiatul are 26 de ani și aștept de la ei nepoți și să se căsătorească, nu să merg eu la altar, în rochie de mireasă”, a mai spus ea.

Emilia Ghinescu: „Acum, la vârsta asta, nu m-aș mai căsători”

La sfârșitul lunii iulie 2023, Emilia Ghinescu a recunoscut că a anulat nunta cu iubitul. „Omul stă lângă tine dacă își dorește să stea lângă tine, nu poate să fie constrâns de absolut nimic. Nu poți obliga o persoană și nu poți ține lângă tine o persoană cu forța.

Este clar că noi, femeile, ne dorim stabilitate, o relație închegată și eu o relație definită și completată prin acest act, prin această hârtie în fața Stării Civile și în fața preotului. Bărbații se cam feresc de lucrul acesta”, a explicat artista pentru Antena Stars.

Și a continuat: „Acum, la vârsta asta, sincer, nu m-aș mai căsători. Adică, consider că dacă am stat 12 ani așa, nu știu ce argumente aș avea de acum încolo. Îmi este destul de bine așa cum este, nu am nicio problemă. Omul care este lângă mine, dacă vrea să stea lângă mine, stă, dacă nu, este liber să plece. Am citit de curând o carte și scria foarte frumos: Ușa inimii mele este deschisă să intri, este deschisă să pleci. Un singur lucru te rog: să nu stai în ușă”.

