Emilia Ghinescu s-a căsătorit pentru prima dată la vârsta de 18 ani cu George Turcu. Cei doi au împreună doi copii: Andrei Roberto și Erika Maria. Divorțul a apărut după câțiva ani, amândoi susținând că sentimentele au dispărut.

După trei ani de la separare, Emilia a început relația cu Sebastian Albăstroiu, bărbatul alături de care avut o relație pentru mai mult de un deceniu. În cele din urmă, cei doi s-au separat. Emilia Ghinescu a mărturisit recent că nu i-a fost fidelă primului soț.

„Când spun că am înșelat, da, poate că am înșelat când mă refer la căsătoria cu soțul meu. Am fost căsătorită și l-am înșelat, dar în momentul în care s-a întâmplat acest lucru, am fost sinceră cu soțul meu. Am discutat la masă.

A fost alegerea lui dacă rămâne sau nu alături de mine sau dacă vrea să divorțeze. El a ales să rămână alături de mine câțiva ani, până când eu am decis să pun punct căsătoriei.

De ce am înșelat?! Pentru că nu mai exista iubire. La mine, totul se rezumă la iubire, la sentiment.”, a mărturisit Emilia Ghinescu în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Emilia Ghinescu a avut multe relații eșuate

Chair dacă a încercat de multe ori să își refacă viața, Emilia Ghinescu nu a avut prea mult noroc. Relațiile sale s-au încheiat în momentul în care nu a mai existat conexiune.

„Dacă între noi nu mai exista acea conexiune puternică de la început și nu mai avem ce să ne spunem și au pierit vorbele, nu am de ce să rămân într-o relație.”, a mai spus artista.

