Emily Burghelea a devenit mamă pentru a treia oară, luni, 13 octombrie 2025, și a povestit cum nașterea a fost una de neuitat. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, într-o experiență pe care o descrie drept „ca în filme”.

Emily Burghelea a povestit cum a fost cea de-a treia naștere

Influencerița, care mai are o fetiță și un băiețel, a povestit că travaliul a început brusc, în toiul nopții, iar când a ajuns la spital era deja complet dilatată.

„Am născut îmbrăcată… La și 4 minute ieșeam din parcarea subterană, la și 16 minute aveam în brațe o minune! M-am trezit din somn cu contracții, am făcut câțiva pași, am început să mă pregătesc, iar când să mă încalț, mi s-a rupt apa ca în filme. De atunci a început numărătoarea inversă, atunci au început emoțiile adevărate și parcă timpul a început să se dilate pentru noi.

Văd și acum cum Andrei strângea bagajul care, deși era făcut, nu era închis, văd cum săreau lucruri din el și noi alergam la lift, am chemat o vecină să stea cu copiii care dormeau și am plecat de urgență la spital. În mașină contracțiile au început să fie mari, spre foarte mari, iar Andrei a condus ca un erou până la spital, am făcut fix 2 minute și noroc că era noapte! Noroc că și-a amintit drumul, eu nu mai știam pe ce lume sunt.

Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

La intrarea în spital am simțit că nu mai pot și că îmi vine să mă întind, m-a luat în brațe și m-a dus înăuntru, la camera de gardă, unde o doamnă foarte drăguță a verificat dilatația și a țipat pe hol: «NAȘTE!!! E dilatată complet! Aduceți targa!». M-am dat jos de pe masă, m-am pus într-un scaun cu rotile și văd și acum, în reluare, cum toată lumea alerga odată cu mine spre lifturi, Andrei a fost primul, a apăsat pe buton și am urcat cu toții, iar până la etajul 5 am făcut o eternitate”, a mărturisit Emily Burghelea pe Instagram.

Emily Burghelea, la un pas să nască în liftul din bloc

Și a continuat: „Mă chinuiam să nu împing și am fost la un pas de a naște în lift! Am ajuns în sala de nașteri și un alt hop a fost să mă așez pe masa de naștere, m-am ridicat singură și m-am așezat ușor, poate că acela a fost unul dintre cele mai complicate momente din viața mea. Andrei nu mai era acolo să mă ia în brațe, îl trimiseseră să se schimbe și a trebuit să mă ridic pe picioarele mele, să fac câțiva pași în expulzie aproape și să mă așez singură pe masă, dar am reușit!

„Am născut efectiv îmbrăcată, într-o forfotă generală”

Iar în momentul în care m-am așezat, am și născut! Andrei a văzut momentul din pragul ușii, la fel ca și medicul meu curant, am născut în regim de urgență, mai rapid decât oricine s-ar fi putut aștepta, un travaliu inexistent aproape, o rupere de membrane perfectă, exact ca în filme, iar atât de emoționată nu am fost în viața mea. Încă nu mi-am revenit, am născut efectiv îmbrăcată, într-o forfotă generală cu toată lumea care roia în jurul meu, dar eu nu auzeam nimic și nici nu simțeam nimic.

A fost ca un vis și tot ce-mi amintesc este momentul în care mi-am privit pentru prima dată în ochi minunea, primul contact piele pe piele, mirosul și avalanșa de fericire care mi-a inundat atunci corpul, din cap până în picioare, ca o baie în lumină, așa cum a spus și Andrei, atunci l-am simțit pe Dumnezeu, și am simțit cum îngerii cântă în cor pentru noi, a treia oară!”.

Proaspătul tătic, Andrei, a reacționat și el pe Instagram la scurt timp după naștere, glumind pe seama vitezei cu care s-a desfășurat totul: „A născut așa repede încât nu am prins momentul”.

Emily Burghelea a împărtășit vestea cea mare și cu fanii ei, postând o imagine emoționantă cu nou-născutul în brațe și mesajul: „Am reușit”. Familia Burghelea s-a mărit, iar fanii i-au copleșit cu felicitări și urări de bine.

Un deținut de la Târgu Jiu a intrat în sistemul informatic al închisorii, a redus din pedepse și a furat bani din conturile altor condamnați
Știri România 10:49
Românul prins când transporta peste 100 de kilograme de hașiș în valoare de un milion de euro va fi judecat în noiembrie, în Franța
Un deținut de la Târgu Jiu a intrat în sistemul informatic al închisorii, a redus din pedepse și a furat bani din conturile altor condamnați
Știri România 10:49
Un deținut de la Târgu Jiu a intrat în sistemul informatic al închisorii, a redus din pedepse și a furat bani din conturile altor condamnați
Monden

Bianca Păsat, primele declarații după despărțirea de Cornel: „ Nu mă simt confortabil”. Înțelegerea la care au ajuns de dragul copilului
Stiri Mondene 12:10
Bianca Păsat, primele declarații după despărțirea de Cornel: „ Nu mă simt confortabil”. Înțelegerea la care au ajuns de dragul copilului
Răspunsul oferit de Vlăduța Lupău când a fost întrebată dacă e însărcinată pentru a treia oară: „Așa s-a potrivit”
Stiri Mondene 11:50
Răspunsul oferit de Vlăduța Lupău când a fost întrebată dacă e însărcinată pentru a treia oară: „Așa s-a potrivit”
Politic

PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 14 oct.
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
Politică 14 oct.
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
