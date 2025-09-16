După ce în primul an de facultate a stat într-un cămin privat, acum Emma și Amalia Năstase au decis că este timpul ca tânăra să locuiască într-un apartament din centru, alături de o altă româncă.

Emma Năstase locuiește în Scoția, acolo unde studiază

„Noi când ne-am dus anul trecut, știam că-i frumos, dar când am ajuns, am început: «Wow»! Așa am ținut-o trei zile: «Wow»! Eu m-am dus anul trecut și am instalat-o acolo, dar acum o să mergem cu toții, ca să vadă și Alesia, și Răzvan, și Toma cum e la ea. Și o luăm de unde era și o instalăm unde o să stea. Ne ducem când începe și în vacanțe vine ea în țară. Drumul cu totul, avion, mașină… durează chiar și 10 ore.

Dar e frumos. Și ei îi place foarte mult. Și se distrează! Tot ce mi-am dorit de la copiii mei a fost ca în facultate să se distreze foarte mult. În afară că trebuie să învețe, că asta e obligatoriu. Dar știi, sunt foarte mulți oameni care se duc la facultate și sunt copleșiți că e greu, că e departe… Dar trebuie să vezi partea frumoasă la facultate și atunci poți să te distrezi «the most». Că după te angajezi, ai responsabilități”, a spus Amalia Năstase în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată unde va locui, dar și ce planuri are, Emma Năstase ne-a dezvăluit că vrea să experimenteze cât mai mult și, în momentul în care va descoperi ce îi place mai mult să facă, atunci se va decide în ce direcție o va apuca.

Fiica Amaliei Năstase se mută de la cămin într-un apartament

„Nu m-am gândit exact ce vreau să fac, dar momentan doar experimentez ce-mi place și după o să mă decid. Oricum, sunt foarte multe chestii pe care vreau să le încerc înainte să mă decid. Primul an de facultate a trecut foarte repede. Dar îmi place foarte mult ce îmi predau ei acolo. E o facultate internațională. Sunt foarte mulți americani, englezi… Am doi prieteni români pe care-i știam dinainte. O fată în anul meu și un băiat mai mare. Vorbesc și română acolo, că altfel nu știu ce făceam, dacă nu vorbeam. Mă voi și muta acolo, din toamnă, cu fata care e din România. În primul an am stat separat, dar acum ne mutăm împreună.

Am stat în primul an la un cămin privat. Și anul ăsta ne mutăm… Nouă ne era frică de frig și am zis: «Nu stau la căminul lor de acolo, mai bine merg la unul privat, ca să fie cald». Și, într-adevăr, a fost foarte cald. A fost bine, a fost prea cald! Acum o să ne mutăm într-un apartament în centru, pentru că toată lumea stă așa acolo. Orașul practic are trei străzi principale și noi ne-am mutat pe una dintre ele. Adică tot acolo, e aproape”, a afirmat Emma, fiica Amaliei Năstase, în exclusivitate pentru Libertatea.

Colosul turistic al României care produce de 27 de ani bani pentru alții
Știri România 19:01
Colosul turistic al României care produce de 27 de ani bani pentru alții
Eliminarea plafonării adaosului comercial la alimente va duce la o inflație de 15%, avertizează Florin Barbu
Știri România 18:04
Eliminarea plafonării adaosului comercial la alimente va duce la o inflație de 15%, avertizează Florin Barbu
Unde se mută în această toamnă Emma, fiica Amaliei Năstase: „Știam că-i frumos, dar când am ajuns, am ținut-o trei zile: «WOW»”
Marina Almășan a răbufnit, după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști"
Stiri Mondene 17:23
Marina Almășan a răbufnit, după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști”
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Politică 10:41
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
