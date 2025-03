Casa clubului și mai multe zone ale terenului exclusivist au fost vandalizate de activiștii Palestine Action, care au murdărit cu vopsea roșie podeaua și clădirile complexului din Scoția.

Pe gazon a fost scris mesajul „Gaza nu este de vânzare”, iar mai multe gropi au fost săpate pe teren.

Donald Trump's iconic Scottish golf course is vandalised by pro-Palestinian protesters as clubhouse is defaced with red paint and enormous 'Gaza is Not For Sale' slogan is painted across a greenhttps://t.co/0QJ4ePAInF pic.twitter.com/ydyNBHYrZr