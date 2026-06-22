Furtuni violente și căderi de grindină

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o avertizare de tip cod roșu de fenomene meteorologice extreme imediate (nowcasting) pentru mai multe localități din județele Caraș-Severin și Timiș.

Meteorologii avertizează că populația din aceste zone se va confrunta cu furtuni violente, vijelii puternice, descărcări electrice frecvente și căderi de grindină de medii și mari dimensiuni.

În paralel, o mare parte din restul țării se află sub avertizare de cod portocaliu și cod galben, instabilitatea atmosferică accentuată urmând să se manifeste prin averse torențiale ce pot depăși izolat 40-50 de litri pe metru pătrat.

Zonele aflate sub incidența codului roșu

Sunt vizate localități unde vântul va sufla cu rafale ce pot depăși 90 km/h, vijeliile riscând să smulgă acoperișuri și să doboare copaci.

În județul Caraș-Severin, localitățile monitorizate critic includ zonele joase și de deal, unde sistemele noroase masive s-au dezvoltat rapid. În județul Timiș, alerta vizează localități din sudul și sud-estul județului, aflate în proximitatea frontului atmosferic instabil.

Potrivit ANM, luni, în intervalul 18:05 – 19:00, este cod roşu de furtună în:

Judeţul Caraş-Severin: Măureni;

Judeţul Timiş: Recaş, Buziaş, Gătaia, Liebling, Racoviţa, Topolovăţu Mare, Sacoşu Turcesc, Tormac, Voiteg, Birda, Chevereşu Mare, Niţchidorf;

„Se vor semnala: vijelie puternică (peste 90 km/h) averse torenţiale care vor acumula peste 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2…4 cm)”, a transmis ANM. Autorităţile au emis mesaje de avertizare a populaţiei.

Unde a fost emis cod portocaliu

De asemenea, sunt în vigoare mai multe avertizări nowcasting cod portocaliu, pentru:

Judeţul Dolj: Calafat, Poiana Mare, Moţăţei, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Pleniţa, Desa, Unirea, Caraula, Verbiţa;

Judeţul Mehedinţi: Cujmir, Salcia, Oprişor, Gârla Mare, Gruia, Punghina, Dârvari, Vânători, Vlădaia, Obârşia de Câmp, Braniştea, Pristol, Vrata;

Judeţul Caraş-Severin: Caransebeş, Oţelu Roşu, Berzovia, Turnu Ruieni, Slatina-Timiş, Bucoşniţa, Obreja, Constantin Daicoviciu, Păltiniş, Măureni, Buchin, Doclin, Glimboca, Bolvaşniţa, Sacu, Copăcele, Brebu Nou;

Judeţul Timiş: Deta, Gătaia, Jebel, Liebling, Gavojdia, Denta, Sacoşu Turcesc, Tormac, Voiteg, Birda, Chevereşu Mare, Ştiuca, Niţchidorf, Lugoj, Coşteiu, Racoviţa, Belinţ, Darova, Victor Vlad Delamarina, Boldur, Balinţ, Ghizela, Recaş, Topolovăţu Mare, Bethausen, Traian Vuia, Criciova, Mănăştiur, Bârna;

Judeţul Braşov: Făgăraş, Victoria, Recea, Mândra, Voila, Jibert, Şercaia, Hârseni, Viştea, Ucea, Şoarş, Lisa, Cincu, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguş, Ticuşu;

Judeţul Sibiu: Iacobeni, Brădeni, Merghindeal, Bruiu.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza pentru perioada 22 iunie-5 iulie 2026. Potrivit specialiștilor, mai multe zone din țară vor fi lovite de ploi torențiale, grindină și vijelii, în timp ce temperaturile se vor apropia de limita caniculei.



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