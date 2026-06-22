Examenul s-a desfăşurat în 2.956 de centre de testare din întreaga ţară, fiecare elev având la dispoziţie două ore pentru a rezolva subiectele. Primele rezultate vor fi afişate pe 1 iulie, iar cele finale, după soluţionarea contestaţiilor, pe 8 iulie.

Media generală obţinută la Evaluarea Naţională, calculată cu două zecimale fără rotunjire, este un criteriu esenţial pentru admiterea în clasa a IX-a. Testările din acest an marchează un moment important pentru elevii de clasa a VIII-a, având un impact direct asupra viitorului lor educaţional.

Subiectele primite de elevii de clasa a VIII-a la proba scrisă de la Limba și literatura română (Evaluarea Națională 2026) au avut două texte suport: Veronica D. Niculescu – Mesteceni de hârtie și al doilea din Carmen Strungaru – Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee. Pe baza acestor texte, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe.

Stârcul și nucile de cocos, printre capcane. Profesoară: „Valoarea morfologică, diftongii și conversiunea i-ar putea încurca pe copii. Se vor lua multe note între 8.70 și 9.20”

Subiectele și baremul de corectare au fost publicate de Ministerul Educației la ora 15:00.

Vezi și: Modele subiecte pentru proba scrisă la Limba română Evaluare Națională 2026

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE