Pentru a veni în sprijinul călătorilor, experții financiari din cadrul companiei Finax au analizat în detaliu costurile actuale și au oferit o serie de recomandări practice prin care o familie poate economisi de la zeci până la sute de euro, fără a sacrifica calitatea vacanței.

Restaurantele au crescut prețurile cu 7,6%

Cel mai mare impact asupra bugetului de vacanță nu va fi reprezentat de transport sau cazare, ci de sectorul gastronomic. Deși rata anuală a inflației generale în Croația s-a temperat la 3,3%, prețurile din restaurante și hoteluri au înregistrat o creștere agresivă de 7,6%. De asemenea, alcoolul și tutunul s-au scumpit cu 4,6%, în timp ce alimentele de bază și băuturile răcoritoare au înregistrat un avans mai moderat, de aproximativ 2,8%.

Alegerea stațiunii în care vă veți petrece vacanța este un factor eliminatoriu pentru portofel. Diferențele de preț dintre nordul și sudul țării pentru produse identice sunt de-a dreptul uriașe:

O cafea costă ître 5 și 9 euro

O bere la draft costă 8 euro

O apă minerală mică costă 3 euro

„O cină simplă în oraș pentru o familie formată din patru persoane, care include preparatele de bază și băuturile, a ajuns să coste în medie 100 de euro în Croația. Totuși, de multe ori este suficient ca turiștii să facă doar câțiva pași în plus pentru a găsi prețuri normale. Dacă evitați primele localuri poziționate direct pe faleza principală sau în centrul istoric și alegeți o tavernă situată la doar câteva străzi distanță, nota de plată poate fi semnificativ mai mică”, explică Timur Blentič, analist în cadrul Finax.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Costul carburanților și taxele de drum

Mulți turiști preferă să călătorească în Croația cu mașina personală, un avantaj logistic major pentru familii. Totuși, prețurile la pompă variază considerabil de la o țară la alta în funcție de traseul ales.

În Croația, un litru de benzină costă în medie între 1,65 și 1,75 euro.

Cel mai ieftin se alimentează în țările de pornire din regiune (în jur de 1,65 euro/litru), în timp ce în Austria motorina ajunge la 1,83 euro, în Slovenia la 1,76 euro, iar în Croația la 1,79 euro pe litru.

Pentru a ajunge pe litoral, trebuie luate în calcul și taxele rutiere obligatorii. O vignetă de 10 zile în Austria costă 12,40 euro, în timp ce în Slovenia tariful pentru aceeași perioadă este de 16 euro. Turiștii care tranzitează Ungaria vor plăti în jur de 18 euro pentru o vignetă de o săptămână.

Spre deosebire de țările de tranzit, Croația nu folosește sistemul de vignetă, ci taxează șoferii în funcție de distanța parcursă direct la stațiile de taxare (moly). O călătorie dus-întors pe autostrăzile croate costă:

Până la Zadar: aproximativ 34 euro;

Până la Split: aproximativ 50 euro;

Până la Dubrovnik (sud): în jur de 65 euro.

Top 5 recomandări ale experților pentru a reduce cheltuielile de vacanță

Pentru a nu transforma concediul într-o povară financiară, analiștii recomandă aplicarea unor reguli simple de economisire eficientă:

Reglați viteza pe autostradă: „O reducere nesemnificativă a vitezei de la 130 km/h la 110 km/h pe autostradă scade considerabil consumul de carburant. Pe o distanță lungă, acest simplu gest vă poate lăsa în buzunar câteva zeci de euro”, recomandă analistul Timur Blentič.

„O reducere nesemnificativă a vitezei de la 130 km/h la 110 km/h pe autostradă scade considerabil consumul de carburant. Pe o distanță lungă, acest simplu gest vă poate lăsa în buzunar câteva zeci de euro”, recomandă analistul Timur Blentič. Evitați benzinăriile de pe autostrăzi: Carburanții au cele mai mari adaosuri pe arterele principale. Optați pentru alimentarea în benzinăriile din localități sau în stațiile de tip self-service (samoobslužné), unde prețurile sunt mult mai mici.

Carburanții au cele mai mari adaosuri pe arterele principale. Optați pentru alimentarea în benzinăriile din localități sau în stațiile de tip self-service (samoobslužné), unde prețurile sunt mult mai mici. Supermarketurile locale în locul magazinelor de plajă: Prețurile alimentelor în marile lanțuri de magazine din orașe sunt mult mai avantajoase decât în micile buticuri amenajate direct pe nisip. De asemenea, pregătirea propriei gustări în unele zile ale vacanței poate diminua semnificativ cheltuielile.

Prețurile alimentelor în marile lanțuri de magazine din orașe sunt mult mai avantajoase decât în micile buticuri amenajate direct pe nisip. De asemenea, pregătirea propriei gustări în unele zile ale vacanței poate diminua semnificativ cheltuielile. Atenție la capcana închirierilor auto: Dacă nu veniți cu mașina și vreți să închiriați una la fața locului, diferențele sunt majore. Un minivan de familie costă și 180 euro pe zi, un SUV mediu variază între 45 și 80 euro, în timp ce un hatchback economic poate fi rezervat de la doar 25 euro pe zi. Sfatul expertului este să rezervați mașina online cu cel puțin o săptămână înainte de plecare pentru a prinde oferte bune.

Dacă nu veniți cu mașina și vreți să închiriați una la fața locului, diferențele sunt majore. Un minivan de familie costă și 180 euro pe zi, un SUV mediu variază între 45 și 80 euro, în timp ce un hatchback economic poate fi rezervat de la doar 25 euro pe zi. Sfatul expertului este să rezervați mașina online cu cel puțin o săptămână înainte de plecare pentru a prinde oferte bune. Cash-ul este încă rege și atenție la bancomate: „Este esențial să aveți la voi și bani gheață. În plus, evitați utilizarea bancomatelor generice (care nu aparțin unor bănci oficiale), deoarece comisioanele de retragere practicate de alți operatori privați sunt extrem de ridicate și abuzive”, explică Linda Gáliková, directoare de PR în cadrul Finax.

La final, specialiștii avertizează că o vacanță liniștită începe întotdeauna cu stabilirea unui buget clar înainte de plecare, care să includă o rezervă de urgență, și cu achiziționarea unei asigurări medicale de călătorie corespunzătoare pentru a preveni costurile medicale exorbitante în caz de accident.

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