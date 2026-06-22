Construcția centrului Zerlendi oprită pentru neplata facturilor

Suma vine în contextul în care proiectul trecea printr-o criză majoră. Recent, construcția noii clădiri fusese complet oprită după ce fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) s-au epuizat, iar statul nu a mai plătit facturile restante. Din această cauză, constructorii părăsiseră șantierul și plecaseră acasă, punând sub semnul întrebării respectarea termenelor.

Stadiul de execuție a ajuns la 80%, anunțase ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, care pentru a debloca situația și a finaliza acest proiect, dar și altele derulate prin PNRR, a spus că este nevoie de o alocare urgentă de 1,2 miliarde de lei din bugetul național, o resursă financiară care nu era asigurată în bugetul Ministerului Sănătății.

Prin această alocare masivă de la bugetul de stat, asigurată suplimentar de Ministerul Sănătății, autoritățile încearcă să recupereze decalajul. În prezent, muncitorii au revenit pe șantier și lucrează în ritm susținut pentru a respecta calendarul asumat, obiectivul declarat fiind finalizarea investiției până la sfârșitul lunii august.

„În doar trei săptămâni am reușit să parcurgem toate procedurile necesare pentru finalizarea proiectului. Am asigurat finanțarea, am parcurs toate etapele administrative și am eliminat orice risc privind implementarea investiției. Astăzi, șantierul este din nou în plină activitate, iar prioritatea noastră este ca această investiție strategică pentru sănătatea publică să fie finalizată la termen”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Ce va aduce nou Centrul Zerlendi?

Noua unitate medicală reprezintă una dintre cele mai importante investiții din domeniul tratării bolilor pulmonare din România și va fi dotată la standarde moderne. Proiectul include:

115 paturi pentru spitalizare continuă;

pentru spitalizare continuă; Bloc operator modern cu 3 săli de operație;

cu 3 săli de operație; Laboratoare de ultimă generație și spații dedicate cercetării și învățământului medical;

și spații dedicate cercetării și învățământului medical; Sistem digital integrat și interoperabil cu principalele platforme din sistemul de sănătate.

Noul Centru de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi este construit în incinta Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și reprezintă una dintre cele mai importante investiții din domeniul tratării bolilor pulmonare din România.

Inițial, proiectul a fost finanțat prin PNRR, Componenta 12 – Sănătate, Investiția 3 „Spitale publice”, însă continuarea sa depinde acum direct de sprijinul suplimentar alocat de la bugetul de stat. Au fost transferat 522.000.000 de euro din PNRR pentru ca România să poată să finalizeze 9 spitale noi







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