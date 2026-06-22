O eroare strategică majoră

Formarea noului Executiv s-a blocat definitiv, iar jocurile de culise din Parlament aruncă în aer toate scenariile luate în calcul până în prezent. Într-o declarație dură, Paul Stănescu a anunțat că varianta de Guvern condusă de Adrian Veștea nu mai are nicio șansă de a trece de votul legislativului.

Mai mult, liderul social-democrat a recunoscut public că izolarea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a fost o eroare strategică majoră a partidului și a propus deja un nou nume pentru funcția de prim-ministru: Sorin Grindeanu, potrivit Aktual 24.

„Am greșit în relația cu AUR”

Schimbarea de paradigmă vine în plin blocaj al negocierilor, unde asigurarea unei majorități stabile s-a lovit de refuzurile repetate ale altor lideri politici de a gira o formulă guvernamentală susținută de partidul condus de George Simion.

Paul Stănescu a taxat dur această rigiditate, arătând că matematica parlamentară crudă trebuie să primeze în fața barierelor ideologice.

„PSD a greșit când a zis că nu vrea cu AUR. Trebuie să avem un Guvern”, a declarat tranșant Paul Stănescu, semnalând că social-democrații sunt pregătiți să formalizeze dialogul cu a doua cea mai mare forță politică din Parlament pentru a debloca criza instituțională.

Planul B: Sorin Grindeanu, propunerea de premier

În viziunea lui Stănescu, eșecul iminent al formulei actuale de guvernare impune trecerea rapidă la o soluție de avarie solidă, capabilă să strângă voturile necesare.

Stănescu a indicat clar că Sorin Grindeanu deține experiența administrativă și politică necesară pentru a prelua conducerea Executivului în acest context extrem de volatil.

Guvernul Veștea a picat la votul din Parlament, după ce nu a reușit să strângă majoritatea necesară pentru învestire. Adrian Veștea a plecat de la Parlament înainte de finalizarea numărătorii oficiale, recunoscându-și implicit înfrângerea.

Premierul desemnat Adrian Veștea forțează obținerea majorității parlamentare și anunță negocieri directe cu liderul AUR, George Simion, declarând că este „un om al dialogului” și că o discuție cu orice partid votat de români este obligatorie pentru a pune capăt actualului haos politic.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE