Cât o debara sau un garaj de mici dimensiuni

Deși suprafața este echivalentul unei debarale sau al unui garaj de mici dimensiuni, proiectul include absolut toate facilitățile unei garsoniere confortabile: o bucătărie complet utilată, o baie funcțională și un spațiu de dormit.

Această micro-casă a fost concepută special pentru a demonstra că un stil de viață minimalist nu înseamnă neapărat renunțarea la confortul zilnic.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Fiecare centimetru a fost gândit strategic, folosindu-se piese de mobilier multifuncționale, spații de depozitare ascunse în pardoseală sau sub scări și sisteme electrice inteligente care maximizează utilitatea spațiului redus.

Cum este compartimentată locuința

Bucătăria: Accesul se face direct în zona de bucătărie, echipată cu chiuvetă, plită cu inducție, frigider, o masă rabatabilă și numeroase spații de depozitare.

Accesul se face direct în zona de bucătărie, echipată cu chiuvetă, plită cu inducție, frigider, o masă rabatabilă și numeroase spații de depozitare. Baia: Separata printr-o perdea, include duș și toaletă.

Separata printr-o perdea, include duș și toaletă. Dormitorul: Este amplasat la etaj și este accesibil prin intermediul unei scări din lemn, care poate fi strânsă atunci când nu este utilizată. Deși spațiul este restrâns, acesta oferă suficient loc pentru un pat dublu, precum și soluții suplimentare de depozitare.

Cât costă

Pe lângă designul ingenios, cel mai atractiv aspect al acestui proiect imobiliar rămâne prețul de achiziție. Structura complet finisată și utilată se vinde cu suma de 27.330 de euro, fără taxe.

În timp ce majoritatea caselor de tip „tiny house” adoptă configurația tradițională a unei locuințe la sol sau sunt construite direct pe roți pentru a fi tractate, un nou model atrage atenția specialiștilor printr-o viziune complet diferită.

Este vorba despre „La Ruche” (Stupul), o locuință inovatoare proiectată de Quadrapol, o renumită firmă franco-poloneză specializată în construcții ecologice din lemn.

Potrivit unei analize publicate de platforma New Atlas, acest model propune o abordare neconvențională: în loc să se întindă pe orizontală, își organizează întregul spațiu pe verticală, luând forma unui mic turn modern. Această strategie geometrică a fost aleasă special pentru a valorifica la maximum fiecare centimetru din suprafața extrem de redusă la sol de care dispune.

Are o lungime de doar 2,17 metri

Spre deosebire de alte modele din categoria sa, această casă nu este prevăzută cu șasiu sau roți proprii, ceea ce înseamnă că nu poate fi tractată de un vehicul personal. Pentru a fi amplasată pe teren, structura prefabricată trebuie transportată integral cu ajutorul unui camion și fixată pe o fundație ușoară sau pe piloni.

Datorită acestei particularități logistice și a configurării sale intime, creatorii de la Quadrapol au conceput modelul „La Ruche” mai degrabă ca o destinație ideală pentru o casă de vacanță retrasă în natură, un birou de grădină elegant sau o casă de oaspeți primitoare, decât ca o reședință permanentă pentru o familie numeroasă. Proiectul rămâne, însă, o dovadă clară că viitorul locuințelor sustenabile se poate dezvolta cu succes… pe înălțime.

Casa este construită pe o structură din lemn și finisată la exterior cu panouri din pin disponibile în mai multe culori, locuința impresionează prin dimensiunile sale reduse. Cu o lungime de doar 2,17 metri, o lățime de 2,3 metri și o înălțime de 4,12 metri, La Ruche se numără printre cele mai compacte case din segmentul tiny house.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE