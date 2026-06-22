România va putea finaliza absorbţia fondurilor europene

Compromis major la Bruxelles pentru fondurile PNRR. Comisia Europeană a acceptat ținte mai reduse: „Am reuşit să păstrăm cele 13,6 miliarde de euro”, potrivit News.ro.

România bifează o victorie de etapă extrem de importantă în dialogul cu partenerii europeni privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În urma unor discuții intense derulate la Bruxelles, Comisia Europeană a acceptat o flexibilizare a condițiilor și reducerea unor ținte asumate inițial de București, o mutare strategică decisivă menită să împiedice blocarea sau pierderea definitivă a fondurilor nerambursabile destinate țării noastre.

Anunțul oficial vine ca o gură de oxigen pentru Executiv, în condițiile în care realizarea unor reforme structurale stricte bătea pasul pe loc, riscând să atragă penalizări financiare severe.

„Obiectivul nostru principal a fost să nu pierdem sumele”

„Suntem în situaţia în care echipele tehnice ale ministerelor noastre conduse de Ministerul Proiectelor Europene au finalizat discuţiile cu echipele tehnice ale Comisiei Europene, în aşa fel încât România să poată finaliza absorbţia fondurilor europene. A fost nevoie de discuţii de peste două luni de zile în această perioadă, pentru a clarifica cum vom realiza cele 66 de reforme şi cum atingem cele 385 de ţinte şi de jaloane pe care România s-a angajat să le atingă”, a explicat Ilie Bolojan.

Totodată, acesta a adăugat: „În urma acestor negocieri suntem în situaţia în care obiectivul nostru principal a fost să nu pierdem sumele care au fost alocate României pe componenta de grant, deci e vorba de sumele nerambursabile şi le mulţumesc colegilor noştri pentru că au reuşit ca în urma acestor negocieri să păstreze cele 13,6 miliarde de euro care erau sumele nerambursabile în continuare ca granturi pentru România”.

Miza renegocierii: reformele blocate și presiunea termenelor

Ajustarea țintelor și a jaloanelor reprezintă o practică diplomatică la care mai multe state membre au apelat pe fondul crizelor economice suprapuse și al inflației crescute, fenomene care au dat peste cap devizele inițiale ale marilor proiecte de infrastructură și digitalizare.

Pentru România, acceptul Comisiei Europene înseamnă recalibrarea unor obiective care erau considerate nerealiste sau imposibil de atins în actualul calendar strâns, care are ca termen limită finalul anului 2026. Printre capitolele intens negociate s-au numărat reformele din energie, transporturi și indicatorii macroeconomici legați de deficit.

Deși ajustarea condițiilor oferă autorităților de la București un spațiu de manevră mai generos, oficialii europeni au atras atenția că vigilența privind implementarea nu va fi redusă.

Aproape 5 miliarde de euro trebuie absorbite până la sfârșitul lunii august

Securizarea celor 13,6 miliarde de euro sub formă de granturi (fonduri nerambursabile) obligă în continuare ministerele de resort la o execuție bugetară accelerată, orice întârziere majoră în lansarea proiectelor rămase putând redeschide dosarul penalizărilor la Bruxelles.

Ilie Bolojan a menţionat că asta înseamnă că până la sfârşitul lunii august trebuie să mai absorbim aproape 5 miliarde de euro din această sumă, în aşa fel încât să putem achita lucrările care sunt în stadii avansate.

Ilie Bolojan a arătat că, pe componenta de împrumut, suma care a rămas în aceste discuţii la final este de 6,64 miliarde de euro.

„Aici avem o reducere de 1,2 miliarde de euro faţă de sumele anterioare de la sfârşitul anului trecut, ca urmare a faptului că o parte din proiecte nu pot fi finalizate şi pe de altă parte datorită calculelor care au fost făcute pe componentele de investiţii. Principalele discuţii care au fost purtate în această perioadă au fost legate de componenta de investiţii şi anume să păstrăm pe componenta de grant. (..) S-au făcut mutări de proiecte. Cele care erau într-un stadiu avansat au fost mutate pe grant, iar cele cu probleme de progres de lucrări au fost mutate pe împrumut, în aşa fel încât să nu pierdem banii din grant”, a mai spus Bolojan.

Șantierele de autostrăzi, un punct critic

Infrastructura rutieră de mare viteză finanțată prin PNRR rămâne punctul critic de pe agenda guvernamentală, iar presiunea termenelor de execuție a obligat Bucureștiul să obțină concesii importante de la partenerii europeni.

Premierul interimar a dezvăluit că una dintre mizele majore ale recentelor negocieri cu oficialii de la Bruxelles a fost tocmai salvarea fondurilor destinate marilor șantiere de autostrăzi din România.

Pentru a evita un scenariu catastrofal în care țara noastră ar fi putut pierde sume uriașe din cauza birocrației sau a eventualelor întârzieri tehnice ale constructorilor, echipa de negociere a pus pe masa Comisiei Europene un mecanism alternativ de decontare.

„O altă direcţie importantă a fost cea legată de reforme şi de jaloane şi de ţinte, unde negocierile au fost purtate în aşa fel încât, acolo unde, în mod obiectiv, nu putem să atingem ţintele, zona de cale ferată, alte zone, de exemplu, Comisia Europeană a acceptat ţinte reduse, în aşa fel încât să nu avem pierderi financiare”, a menţionat premierul interimar.

Ilie Bolojan a subliniat că negocierile au fost purtate pe componenta de decarbonizare, unde, „din cauza problemelor pe care le avem şi a faptului că nu am înlocuit centralele pe cărbune cu centrale pe gaz, există încă un risc de pierdere de fonduri dacă nu se acceptă la final o formulă care să prevadă reducerea capacităţii de producţie a unor centrale şi nu închiderea lor”.

Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a precizat vineri că au fost finalizate „pozitiv” negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind ultima modificare de PNRR.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nici jurnaliștii, nici specialiștii, nici analiștii din platourile tv nu prevedeau mișcările de forță din politica românească! Iar ultima e cea mai cea! Răsturnare de situație, ce tocmai a făcut Alina Gorghiu în urmă cu câteva minute
Viva.ro
Nici jurnaliștii, nici specialiștii, nici analiștii din platourile tv nu prevedeau mișcările de forță din politica românească! Iar ultima e cea mai cea! Răsturnare de situație, ce tocmai a făcut Alina Gorghiu în urmă cu câteva minute
Detalii neștiute din trecutul Oliviei Diana Morar, nominalizată pentru funcția de vicepremier în Guvernul Veștea. Ce legătură are cu Nicușor Dan și ce s-a aflat acum despre averea ei impresionantă
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul Oliviei Diana Morar, nominalizată pentru funcția de vicepremier în Guvernul Veștea. Ce legătură are cu Nicușor Dan și ce s-a aflat acum despre averea ei impresionantă
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
GSP.RO
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.RO
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Libertateapentrufemei.ro
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

LIVE TEXT Guvernul Adrian Veștea a pierdut votul în Parlament / Grindeanu: „Ne putem asuma un guvern minoritar. Nu vom vota un guvern minoritar cu PNL”
BREAKING NEWS LiveText
Politică 23:30
LIVE TEXT Guvernul Adrian Veștea a pierdut votul în Parlament / Grindeanu: „Ne putem asuma un guvern minoritar. Nu vom vota un guvern minoritar cu PNL”
Marian Neacșu spune că nu îl deranjează susținerea AUR: „Trebuie să avem un guvern”
Politică 21:09
Marian Neacșu spune că nu îl deranjează susținerea AUR: „Trebuie să avem un guvern”
Parteneri
Țara preferată de mii de români pentru vacanța de vară, lovită de scumpiri. Cât au crescut prețurile
Adevarul.ro
Țara preferată de mii de români pentru vacanța de vară, lovită de scumpiri. Cât au crescut prețurile
Câți bani a pierdut, de fapt, Gigi Becali la transferul lui Olaru. Patronul FCSB și-a dat cuvântul
Fanatik.ro
Câți bani a pierdut, de fapt, Gigi Becali la transferul lui Olaru. Patronul FCSB și-a dat cuvântul
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Gata! Nu mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! După o perioadă presărată cu multe certuri, Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au făcut pasul care a stârnit valuri de reacții
Viva.ro
Gata! Nu mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! După o perioadă presărată cu multe certuri, Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au făcut pasul care a stârnit valuri de reacții

Monden

Alina Sorescu, despre deciziile care i-au schimbat viața „Am început să îmi regăsesc bucuria”
Exclusiv
Stiri Mondene 19:00
Alina Sorescu, despre deciziile care i-au schimbat viața „Am început să îmi regăsesc bucuria”
Ce face Andrei Ciocîrlan la trei ani după ce a participat la Vocea României: „Viața mea arată așa cum visam”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:33
Ce face Andrei Ciocîrlan la trei ani după ce a participat la Vocea României: „Viața mea arată așa cum visam”
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
32 de şoferi prinşi de e-SIGUR au minţit că soţia era la volan. Acum, riscă închisoarea
ObservatorNews.ro
32 de şoferi prinşi de e-SIGUR au minţit că soţia era la volan. Acum, riscă închisoarea
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Parteneri
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
GSP.ro
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax.ro
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Furtună puternică în Sibiu. Ploaia a acoperit orașul, iar temperatura a scăzut brusc
Redactia.ro
Furtună puternică în Sibiu. Ploaia a acoperit orașul, iar temperatura a scăzut brusc
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion
KanalD.ro
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion

Politic

LIVE TEXT Guvernul Adrian Veștea a pierdut votul în Parlament / Grindeanu: „Ne putem asuma un guvern minoritar. Nu vom vota un guvern minoritar cu PNL”
BREAKING NEWS LiveText
Politică 23:30
LIVE TEXT Guvernul Adrian Veștea a pierdut votul în Parlament / Grindeanu: „Ne putem asuma un guvern minoritar. Nu vom vota un guvern minoritar cu PNL”
Marian Neacșu spune că nu îl deranjează susținerea AUR: „Trebuie să avem un guvern”
Politică 21:09
Marian Neacșu spune că nu îl deranjează susținerea AUR: „Trebuie să avem un guvern”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Fotbalistul care a debutat la 17 ani la FCSB face mărturii șocante: ”Din cauza drogurilor și a cluburilor de noapte mi-am pierdut cariera”
Fanatik.ro
Fotbalistul care a debutat la 17 ani la FCSB face mărturii șocante: ”Din cauza drogurilor și a cluburilor de noapte mi-am pierdut cariera”
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi
Spotmedia.ro
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi