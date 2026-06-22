Alina Sorescu, despre deciziile care i-au schimbat viața „Am început să îmi regăsesc bucuria”

Alina Sorescu a devenit mult mai atentă cu imaginea ei. Vedeta a vorbit pentru Libertatea despre schimbările de stil vestimentar pe care le-a făcut în ultima perioadă. În spatele aparițiilor ei impecabile se află un stilist, care o consiliază în acest sens.

Alina Sorescu: „Am început să îmi regăsesc bucuria de a fi prezentă în lumea în care mă învârt de când sunt copil”

„Îmi place să mă îmbrac în culori puternice. Cred că îți aduce o stare de bine, de energie, de putere, de vară. Nu mă leg de obiecte care să-mi aducă o stare de bine. Starea de bine o am eu în interiorul meu, indiferent de ce port într-un anumit moment. În ultimii ani am început să îmi regăsesc bucuria de a cânta, de a fi prezentă în lumea în care mă învârt de când sunt copil. Cred că această încredere se simte și din punct de vedere vestimentar.

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„Cred că am o relaxare pe care o transmit, nu numai prin ceea ce fac profesional, ci și prin cum mă îmbrac. Îmi place să experimentez stiluri, să mă adaptez mai multor situații, fie că sunt rochii de gală, fie că sunt evenimente mai sport, mai urbane, unde încerc apariții actuale. Da, colaborez cu un stilist de ceva ani și port de fiecare dată ținute ale multor designeri români. Și îmi place să arăt asta, să încerc look-uri noi, fie că e vorba de videoclipuri, de evenimente, de apariții TV. Am grijă la absolut fiecare eveniment în parte să am o ținută coerentă”, a spus, pentru Libertatea, Alina Sorescu.

Alina Sorescu merge la festivaluri cu fetele

Vedeta recunoaște că la capitolul haine se consultă cu fiicele ei, care s-au transformat în adevărate domnișoare și care sunt atrase de outfiturile ei. Așa că în alegerile pe care le face cu stilistul, ține cont și de părerile Carolinei și ale Raisei.

„Normal că fetele sunt cele mai bune prietene ale mele. Noi suntem ca trei surori, ne sfătuim și ele crescând, evident că sunt interesate de acest domeniu, sunt fascinate că mami lucrează cu atâția oameni din domeniu, că mami poartă mereu haine interesante, că mami se machiază mereu, că mami se aranjează. E o lume care le fascinează. Eu și Carolina purtăm deja măsuri similare, este mare. Raisa vine și ea din urmă, Carolina are 12 ani, Raisa are 10 ani. Se fac pe zi ce trece fetițe tot mai frumoase și mai încrezătoare”, ne-a povestit artista despre relația dintre ele.

Fetele au avut rezultate extraordinare la școală, Carolina a terminat cu 10 pe linie, iar Raisa FB pe linie. „ Încă nu luăm în vacanță, pentru că ele au de susținut examenele de limba engleză, la cursurile pe care le urmează. În general astfel de examene sunt programate imediat după terminarea școlii, așa că mai avem un pic până să luăm vacanță cu adevărat. Vom avea pentru început plecări mai mult în weekend, până termină ele. Mai avem câteva săptămâni de pregătire și de examene. E important să am grijă ca ele să-și termine parcursul școlar și extrașcolar. Însă o să ne și plimbăm, avem o vară la dispoziție, vom merge la festivaluri împreună”, a dezvăluit Alina Sorescu despre planurile lor.

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