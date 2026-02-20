„Și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, de soția sa devotată și de cele două fiice frumoase ale sale, Billie și Georgia, care erau centrul vieții sale. De-a lungul luptei sale împotriva ASL, Eric a devenit un susținător pasionat al conștientizării și cercetării, hotărât să facă o diferență pentru alții care se confruntă cu aceeași luptă. Ne va fi profund dor de el și va fi mereu amintit cu dragoste. Eric și-a adorat fanii și este veșnic recunoscător pentru revărsarea de dragoste și sprijin pe care le-a primit. Familia a cerut intimitate în timp ce navighează prin aceste vremuri imposibile”, scrie în comunicatul citat de Fox.

Născut și crescut în San Francisco, California, Dane și-a început cariera la începutul anilor 1990 cu roluri mici ca invitat în sitcom-uri îndrăgite precum „Saved By the Bell” și „The Wonder Years”. Abia în anul 2000 a obținut rolul său de succes, Jason Dean, în „Charmed”, pe care l-a interpretat în timpul celui de-al treilea sezon al serialului.

Viața profesională a lui Dane a luat însă o întorsătură dramatică, când a debutat în rolul Dr. Mark Sloan („McSteamy”) în „Grey’s Anatomy” în 2006.

Dar, în ciuda succesului său, Dane se confrunta cu ceva mult mai mare: o dependență de droguri și alcool.

„Dacă luăm în considerare cei opt ani în care am fost în «Anatomia lui Grey», am fost mai mult inconștient decât am fost treaz și atunci lucrurile au început să meargă prost pentru mine”, a recunoscut el gazdei Dax Shepard în timpul unei apariții la podcastul „Armchair Expert” în 2024.

Înainte de plecarea sa din serial în 2012, Dane a fost internat într-o clinică de reabilitare din cauza unei dependențe de analgezice.

„Nu am părăsit [«Anatomia lui Grey»], cred că am fost lăsat să plec”, i-a spus el lui Shepard. „Mă luptam. Nu m-au lăsat să plec din cauza asta, deși cu siguranță acest lucru nu m-a ajutat.”

După perioada sa în „Anatomia lui Grey”, Dane a preluat rolul principal al căpitanului Tom Chandler în serialul TNT „The Last Ship”, de la premiera sa din iunie 2014 până la ultimul sezon din 2018.

În timpul acesta, Dane a luat o altă pauză de la producție din motive personale: se lupta cu depresia.

„A fost înfricoșător, te trezești și te gândești: «Nu vreau să mă dau jos din pat»”, a spus el în timpul unei apariții la emisiunea „Today” în 2017. „Mergeam la medici gândindu-mă că ceva nu e în regulă cu mine din punct de vedere fizic, pentru că nu mă mai simțisem niciodată așa.”

„Adică, m-am confruntat cu depresia de-a lungul vieții mele, dar a fost întotdeauna gestionabilă”, a spus el. „Pur și simplu simțeam că parcă m-a lovit ca un camion. A trebuit să iau o pauză – am plecat, m-am tratat și mă simt grozav.”

În aprilie 2025, Dane și-a anunțat diagnosticul de ASL, cunoscută și sub numele de boala Lou Gehrig.

„Am fost diagnosticat cu ASL”, a spus el într-o declarație pentru People la acea vreme. „Sunt recunoscător că familia mea iubitoare îmi e alături în timp ce navigăm prin acest următor capitol. Mă simt norocos că pot continua să lucrez și aștept cu nerăbdare să mă întorc pe platourile de filmare pentru «Euphoria» săptămâna viitoare. Vă rog să ne acordați mie și familiei mele intimitate în această perioadă.”

În timpul unui interviu la emisiunea „Good Morning America” din iunie 2025, Dane a spus că este pregătit să ia măsuri serioase pentru a lupta cu boala necruțătoare.

„Aș zbura în Germania și aș mânca și capul unui șarpe cu clopoței dacă [medicii] mi-ar spune că asta m-ar ajuta”, i-a spus vedeta în vârstă de 53 de ani a serialului „Grey’s Anatomy” lui Diane Sawyer la acea vreme. „Îmi asum riscul.”

În timpul interviului, Dane a vorbit deschis despre boală și a explicat cum a găsit speranță în medicul care i-a condus îngrijirea.

Scleroza laterală amiotrofică (SLA sau ALS – Amyotrophic Lateral Sclerosis) este o boală neurodegenerativă fatală, progresivă, care distruge neuronii motori din creier și măduva spinării. Aceasta duce la pierderea controlului muscular, cauzând slăbiciune severă, dificultăți de mișcare, vorbire, înghițire și respirație, deși capacitatea mintală și simțurile rămân de obicei intacte.

