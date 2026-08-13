Primul Eurovision din Bulgaria

Anunțul oficial a fost făcut de Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) și Televiziunea Națională Bulgară (BNT), care au precizat că alegerea Burgasului a fost rezultatul unei analize detaliate a ofertelor depuse de patru orașe bulgare.

„Burgas aduce ceva cu adevărat special Concursului Muzical Eurovision. Este un oraș vibrant și primitor de la Marea Neagră, cu o identitate muzicală și culturală puternică și are ambiția, infrastructura și pasiunea necesare pentru a primi familia Eurovision”, a declarat Martin Green CBE, directorul concursului Eurovision.

Victoria artistei bulgare DARA la ediția din 2026, desfășurată la Viena, cu piesa „Bangaranga”, a deschis calea pentru această oportunitate.

Burgas transformă Eurovisionul într-un proiect național

Primarul orașului Burgas, Dimitar Nikolov, și-a exprimat bucuria și recunoștința: „Este o onoare excepțională pentru noi să găzduim Concursul Muzical Eurovision 2027. Aș dori să mulțumesc BNT și EBU pentru încrederea acordată. Întreaga regiune Burgas face parte din echipa noastră – municipalitățile, instituțiile, universitățile, școlile, organizațiile culturale, artiștii, voluntarii și întreprinderile locale”.

Organizatorii își propun să transforme întreaga Bulgarie într-un centru al entuziasmului Eurovision. Pe lângă Burgas, orașe precum Sofia, Plovdiv și Varna, care au participat la procesul de selecție, vor găzdui evenimente conexe, extinzând astfel experiența Eurovision pe tot teritoriul țării. „Nu este vorba despre un singur oraș care găzduiește Eurovision. Este vorba despre Bulgaria care găzduiește Eurovision – o întreagă comunitate, unită și inspirată. Scopul nostru este ca Europa să experimenteze Bulgaria prin Burgas”, a adăugat Nikolov.

România, pregătită pentru o nouă participare

România a confirmat deja participarea la ediția din 2027, decizia fiind adoptată de Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune pe 22 iulie 2026, cu 11 voturi pentru și o abținere. Această hotărâre vine pe fondul succesului răsunător obținut de Alexandra Căpitănescu la Eurovision 2026, unde a ocupat locul al treilea cu piesa „Choke Me”, acumulând 296 de puncte – unul dintre cele mai bune rezultate din istoria participării României la concurs.

Burgas: Destinație de vară și muzică

Cunoscut pentru plajele sale și evenimentele culturale vibrante, Burgas promite să ofere fanilor Eurovision o experiență de neuitat. Orașul, al patrulea ca mărime din Bulgaria, are o tradiție bogată în organizarea de festivaluri internaționale de muzică, artă și cultură. În jurul evenimentului se va desfășura un program amplu, cu activități diverse, inclusiv Eurovision Village și EuroClub, detalii ce vor fi anunțate ulterior.

„Pentru primul concurs Eurovision organizat vreodată în Bulgaria, vrem să creăm ceva cu adevărat bulgăresc, dar care să fie în același timp, în mod inconfundabil, Eurovision – o sărbătoare care unește oamenii prin muzică”, a subliniat Martin Green CBE.

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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