Andreea Raicu și-a continuat traseul ajungând în Egipt. Vedeta a avut ocazia de a vedea Piramida lui Keops, considerată una dintre cele 7 minuni ale lumii.

Pe Instagram, fosta vedetă TV a postat câteva imagini din noua destinație și un mesaj în care a dezvăluit că vacanța în Egipt nu era planificată.

„From India to… Egipt. Vacanța aceasta a fost despre… neașteptat. Nimic din ce am planificat inițial, începând chiar cu ideea că voi pleca undeva, nu s-a întamplat așa cum mă gândeam. Dar știți ce? Asta a fost partea frumoasa și fun a vacanței! Îmi place când viața îți dă surprize și nu te lasă să te plictisești.

Apropo, a fost minunat in Egipt, totul mi-a placut, de la ce am vizitat și până la mâncare. Voi ați pățit vreodată să vă faceți planuri și viața să nu fie de acord? Cum procedați în astfel de cazuri, vă supărați sau vă lăsați purtați de val?”, a scris Andreea Raicu pe Instagram.

Andreea Raicu și Iulia Vântur s-au întâlnit în India

Andreea Raicu obișnuiește ca la începutul fiecărui an să plece două săptămâni într-o destinație călduroasă, iar zilele petrecute în India au fost unele pline. S-a întâlnit și cu Iulia Vântur, care locuiește în India de peste 10 ani.

„Mă uitam prin telefon ca să aleg câteva poze de postat și am realizat că nu prea am făcut. Am făcut atât de multe, cum n-am mai făcut niciodată în vacanțe, dar nu și poze. De obicei, vacanța din ianuarie era de stat și nefăcut nimic, pentru că eram atât de obosită, încât nu mai aveam energie pentru altceva.

Dar pentru că am muncit diferit anul ăsta, nu am mai fost atât de epuizată la final”, a scris Andreea Raicu pe Instagram, zilele trecte. „Iulia Vântur mi-a făcut program în fiecare zi. Am mers la temple, concerte, restaurante, magazine, în vizite, așa că n-am apucat să stau nicio clipă și nici să fac prea multe poze.

Totuși, știu sigur că am râs enorm, ne-am aventurat în tot felul de experiențe, am mâncat mult și de toate, mai ales home-cooked good (…) Mulțumesc, Iulia, pentru toate zilele astea minunate”, a mai spus vedeta.

