Oana Roman se bucură de o vacanță binemeritată în Egipt, iar imaginile surprinse din sejurul de vis au atras atenția fanilor. Vedeta a fost surprinsă în costum de baie, relaxându-se la soare și bucurându-se de peisajele spectaculoase ale destinației.

În videoclipul postat, Oana pare extrem de fericită și relaxată, profitând de momentele de liniște departe de agitația din București. Fanii au remarcat că vedeta arată foarte bine și radiază de fericire. Pe lângă peisajele de vis, aceasta a împărtășit și câteva imagini din resortul de lux unde este cazată.

De asemenea, se pare că Oana nu a plecat singură în această aventură. Fiica lui Petre Roman se află în Egipt alături de fiica ei, Isabela, dar și de câteva prietene apropiate.

Oana Roman nu vrea să renunțe la singurătate

Oana Roman, în vârstă de 48 de ani, și Marius Elisei, tatăl fetiței sale, au divorțat în urmă cu mai mulți ani și deși au mai dat apoi o șansă relației lor, aceștia nu s-au mai înțeles și au luat-o pe drumuri separate. În timp ce Marius și-a refăcut viața alături de altă femeie, prezentatoarea TV nici nu vrea să audă.

Oana Roman a dezvăluit ce nu mai acceptă într-o viitoare relație, dar și de ce, pentru moment, exclude să intre într-o relație de iubire.

Oana Roman a dezvăluit, în emisiunea Xtra Night Show, prezentată de Nasrin Ameri și Andrei Ștefănescu, ce nu ar mai putea să accepte de la o viitoare relație amoroasă.

„Aveam nevoie atât de mare de această libertate, mă bucur atât de mult de ea, încât nu vreau să o pierd pentru nimic!

Nu știu ce va fi, dar sincer, cu mâna pe inimă spun că nu simt nevoia. Nu mai vreau să trebuiască să am grijă de nimeni în afară de fiica mea, de Luna, nu mai vreau să mai strâng ciorapi, nu mai vreau să îmi sforăie nimeni, nu mai vreau să mă deranjeze nimeni”, a declarat Oana Roman, la Xtra Night Show, potrivit Spynews.

„Eu nu am depins niciodată de un bărbat. Niciodată nu am simțit că dacă nu am un bărbat lângă mine nu mă pot descurca. Nu am avut niciodată problema asta. Deci, nu știu cum e altfel!”, a declarat Oana Roman.

