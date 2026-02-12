Dan Negru a făcut declarații tranșante despre Andreea Esca și despre modul în care PRO TV și-a consolidat poziția de lider în zona știrilor. De 30 de ani, din 1 decembrie 1995, Andreea Esca e la pupitrul Știrilor Pro TV.

Dan Negru, opinie sinceră despre Andreea Esca

În opinia lui Dan Negru, care după ani de muncă la Antena 1 a trecut la Kanal D, constanța și stilul prezentatoarei au reprezentat un avantaj important pentru postul Pro TV. „Andreea Esca are capacitatea de a transmite informația simplu și corect, nesofisticat. PRO TV a avut și norocul unor șefi nepricepuți la concurență.

Ca să respectăm istoria TV din România, în anii 2000, Antena 1 era lider cu Observatorul, prezentat de Mona Nicolici și de Radu Coșarcă. Tot în anii ăia, Antena avea eticheta de lider în divertisment TV, cu Divertis, Mircea Radu, Mihaela Rădulescu și Dan Negru. Apoi, niște șefi au stricat totul.

În 2007 a apărut Kanal D, care a urcat pe locul 2, la bătaie cu Antena 1, și atunci PRO TV s-a detașat lider. Știrile Antenei nu și-au mai revenit niciodată, după concedierea lui Radu Coșarcă și a Monei Nicolici. Și azi sunt într-o mediocritate de audiență și lipsă de credibilitate.

În timp ce la Știrile Antenei, prezentatorii erau schimbați mereu – Lucian Mândruță, Gabi Firea, Sandra Stoicescu, Andreea Berecleanu etc. –, la PRO TV era doar Andreea Esca. Azi avem în țară mai multe prezentatoare de știri decât profesori.”, a zis el pentru Click.

Dan Negru: „Eu, Ștefan Bănică, Andreea Esca la 50 de ani suntem bătrâni”

În mediul online, Dan Negru a susținut că vedetele de la noi nu mai au așa de mult succes atunci când înaintează în vârstă. În străinătate e altfel, susține prezentatorul, care l-a dat exemplu pe moderatorul american Larry King.

„Eu, Ștefan Bănică, Andreea Esca la 50 de ani suntem bătrâni. Smiley sau Delia la 40 sunt și ei… Pentru că la noi bătrânețea începe la vreo 30 de ani! Azilul de bătrâni e o mentalitate! Larry King devenea celebru la 54! Avea vreo șansă la noi?”, s-a întrebat retoric Dan Negru.

Și a continuat, făcând o comparație între cum a fost tratat regele Mihai în România și cum a fost percepută regina Elisabeta în Marea Britanie: „Televiziunile din România n-au niciun prezentator de știri trecut de 60 de ani, deși în lumea civilizată, știrile sunt prezentate de jurnaliști de peste 50-60 de ani pentru că ei au experiență și credibilitate. Giani Morandi a prezentat anul ăsta San Remo la 78 de ani. La noi, vârsta lui Gică Petrescu era subiect de bancuri! «Ole, Ole, ieși afară, moșule» erau scandările împotriva regelui Mihai în anii ’90. Regele avea atunci 70 de ani. Regina Angliei a murit la 96 și vârsta îi era un privilegiu”.

Dan Negru mai susține că discriminarea de vârstă în România e prezentă de multă vreme și că românii sunt cei care o alimentează. Spune și că cei trecuți de 60 de ani nu pot accesa credite la bănci. „La noi, după 60 de ani nu mai poți să accesezi niciun credit, indiferent de venituri sau de avere. Băncile te consideră mort! Discriminarea de vârstă există în România. N-o spune nimeni! E o molimă care atacă generație după generație și noi toți tăcem. România știe cel mai bine să transforme vârsta în regrete”, a încheiat prezentatorul.

