Trupa de muzică rock, Queen, a lansat joi piesa „Face it alone” în care este redescoperită vocea lui Freddie Mercury. Melodia a fost înregistrată în urmă cu mai bine de 30 de ani, în anul 1988, în timpul sesiunilor trupei rock pentru cel de-al 13-lea album, „The Miracle”. „Face it alone” nu a fost atunci selectată pentru versiunea finală și a fost uitată.

Melodia a fost redescoperită când echipa de producție a trupei Queen a căutat în arhivă pentru o reeditare a albumului. Aceasta este prima piesă nouă a grupului rock cu Freddie Mercury în mai bine de opt ani, după albumul Queen Forever din 2014, care a inclus trei piese inedite cu cântăreţul – Let Me In Your Heart Again, Love Kills şi There Must Be More To Life Than This, potrivit rfi.ro.

„Sunt fericit că echipa noastră a reuşit să găsească această piesă”, a declarat Brian May, chitaristul trupei: „După atâţia ani, este minunat să ne auzim toţi patru… lucrând în studio la o idee de cântec grozavă care nu a fost niciodată finalizată… până acum”.

Fostul solist al trupei Queen, Frieddie Mercury, a murit din cauza unor probleme medicale care s-au agravat, în 1991, la vârsta de 45 de ani.

Formaţia Queen, alcătuită din Freddy Mercury, Britan May, Roger Taylor şi John Deacon, a fost înfiinţată în 1970 şi a lansat de-a lungul anilor numeroase piese de mare succes, precum „Bohemian Rhapsody” şi „We Will Rock You”.

FOTO: Hepta

