De Răzvan Mihalașcu,

Freddie Mercury a cerut să fie ridicat din pat pentru ultima oară, înainte de a muri, a dezvăluit un prieten care i-a fost alături artistului până în ultimul moment.

Freddie Mercury, solistul trupei Queen, a murit pe 24 noiembrie 1991, iar vestea decesului său a șocat întreaga lume. La 28 de ani de la tragicul moment, prietenii lui Freddie Mercury au dezvăluit cum și-a luat muzicianul la revedere de la viață.

Freddie Mercury, împreună cu membrii trupei Queen – Roger Taylor, Brian May și John Deacon / sursă foto: Hepta

În ultimele zile din viață, Freddie Mercury a fost țintuit la pat, după ce a refuzat să ia vreun tratament medical, în afară de analgezice. Înconjurat de prieteni, artistul a cerut să-și vadă ultima oară colecția de artă.

Peter Freestone a fost asistentul personal al solistului trupei Queen în ultimii 12 ani din viața artistului. Într-un interviu acordat publicației britanice Express, a mărturisit că Freddie Mercury le-a cerut prietenilor să îl mute la parterul vilei sale din West Kensington pentru a-i îndeplini o ultimă dorință.

Freddie a coborât pe 20 noiembrie deoarece a vrut să își vadă colecția de artă pentru ultima dată. L-am cărat pe scări și s-a plimbat cu ajutorul nostru prin camera de zi și prin camera japoneză. Ne-a povestit cum a cumpărat unele dintre lucrări (din vila sa). Peter Freestone, prieten de-ai lui Freddie Mercury

Solistul trupei Queen era cunoscut ca fiind un colecționar de armă și de antichități. Toată vila sa era decorată cu picturi, sculpturi și mobilă de calitate, iar locuința a rămas neschimbată după ce Mary Austin, fosta iubită a lui Freddie Mercury, a primit moștenire locuința.

Queen’s Freddie Mercury performing 1978 © 1978 Richard E. Aaron

Elton John, despre ultimele clipe din viața lui Freddie Mercury: „Nu mi-a arătat că îi era frică de moarte”

Elton John a făcut parte din cerul de prieteni apropiați ai lui Freddie Mercury care l-au văzut până în ultimele clipe din viață.

Freddie iubea arta japoneză și colecționa opere pe care le cumpăra la licitație. Chiar dacă era pe moarte, el tot voia să cumpere obiecte de artă. Stătea în pat, înconjurat de medicamente și de cataloage pentru licitații. Nu mi-a arată vreodată că îi era frică de moarte. Elton John, artist

Lucruri neștiute despre viața lui Freddie Mercury

Farrokh Bulsara, devenit cunoscut lumii întregi drept Freddie Mercury, solistul grupului rock din Marea Britanie – Queen a murit în urmă cu 28 de ani, pe 24 noiembrie 1991. Născut pe 5 septembrie 1946, artistul s-a stins la vârsta de doar 45 de ani din cauza maladiei SIDA.

Trupa Queen a lansat 15 albume până la destrămarea ei, în 1991, după decesul lui Freddie Mercury.

Piese ca „Bohemian Rhapsody” şi „Don’t Stop Me Now”, compuse de Mercury, au intrat în panteonul rockului.

Concertele în care Mercury cânta „We Are The Champions”, „Killer Queen”, „Crazy Little Thing Called Love” sunt considerate momente antologice, iar „We Will Rock You”, comedia muzicală lansată în 2002 pe baza hiturilor trupei, a fost pusă în scenă în lumea întreagă şi se joacă încă în teatrele londoneze.

Știați că Freddie Mercury s-a născut în Zanzibar sau că vocea sa atingea patru octave? Află mai multe detalii mai puțin știute despre viața lui Freddie Mercury.

Citeşte şi:

Libertatea a vorbit cu 3 români care nu votează în turul 2 al alegerilor prezidențiale: “Nu merg la vot, pentru că m-am săturat de 30 de ani de minciuni”

Cele 3 întrebări pe care i le-ar fi pus Cristian Tudor Popescu lui Klaus Iohannis, dacă accepta invitația președintelui la dezbaterea de marți

Din Germania, Ambasadorul Emil Hurezeanu: “Am cerut voluntariat din partea comunităților de români. Mi s-a răspuns de fiecare dată mult peste așteptări!”

GSP.RO Cristina Ich și Alex Pițurcă, relație complicată! Modelul a anunțat că s-au despărțit. Ulterior a revenit cu un nou mesaj

HOROSCOP Horoscop 23 noiembrie 2019. Leii ar putea avea parte de conflicte