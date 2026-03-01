Vacanțele de lux ale mai multor vedete de la noi s-au transformat într-un coșmar și asta pentru că multe dintre ele se aflau în Dubai în momentul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Interpreta de muzică de petrecere Georgiana Lobonț a trecut prin momente de panică, după ce familia ei a rămas blocată în Dubai.

„Din păcate, copiii și soțul sunt blocați momentan în Dubai. S-au anulat toate zborurile. Eu am plecat spre Germania aseară, la eveniment, iar ei aveau zbor spre casă, dar s-a anulat. Sunt în siguranță la hotel, dar eu stau ca pe spini până îi văd ajunși în Cluj. Mulțumesc pentru grijă, să ne ajute Dumnezeu”, a precizat cântăreața pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

În această dimineață, ea a anunțat că situația este sub control, iar hotelul unde sunt cazați soțul și copiii săi se află în afara oricărui pericol:

„Nu a fost atacat niciun hotel. Situația e sub control, iar oamenii nu sunt panicați. Sperăm să se deschidă aeroportul și să poată ajunge cu toții bine acasă cât mai repede. Sigur că este o presiune, pentru că nu e bine să vezi pe cer drone și rachete, dar totul momentan este sub control.

Sunt frântă. N-am dormit… de griji, de treabă. Aseară am cântat în Hamburg, iar de la eveniment am venit direct la aeroport. Momentan lucrurile sunt sub control, iar ei toți sunt bine”, a adăugat Georgiana.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE