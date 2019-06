„33. Am căutat o poză care să descrie fix starea mea interioară de azi. Nu stiu cât de tare se vede, dar eu, ajungând să mă cunosc pe zi ce trece tot mai bine, in privirea asta văd toată implinirea mea sufletească! Mă simt FEMEIE! Mă simt frumoasă! Ma simt un om cald, bun, un suflet de copil împlinit şi iubit de Dumnezeu! Dumnezeu mi l-a scos in cale pe Cătălin. Cătălin m-a făcut mămică de Nora Luna. Aşa, mama mea, bunica Luniţei e mai aproape de mine cât nu visam să fie vreodată (eu fiind plecată de acasă în drumul muzicii de mic copil). Prietenii adevăraţi mi-au devenit familie. Îi port în inima mereu si am siguranţa că oriunde as merge în lumea asta NU SUNT SINGURĂ pentru că îmi vor fi mereu alături.

Cu MUZICA la braţ am parcurs toţi anii mei frumoşi de până acum, si tot cu ea la braţ am să colind pământul atâta timp când îmi e scris să cânt.

La mulţi ani, Feli mare!

Te iubeşte Feli mică! ❤️””, a scris Feli pe contul de socializare.

