Evenimentul a fost deschis cu fimul „Jeunes Mères”

Ca în fiecare an, programul include competiții de scurtmetraj și lungmetraj, proiecții speciale, concerte și întâlniri cu cineaști.

Evenimentul a fost deschis cu „Jeunes Mères”, cel mai recent film al fraților Jean-Pierre și Luc Dardenne, prezentat în premieră națională după selecția oficială de la Cannes, unde a primit Premiul pentru cel mai bun scenariu și Premiul Juriului Ecumenic.

Publicul, venit pe jos, cu tractorașul sau chiar în căruțe a umplut spațiul de proiecție în aer liber. Unele persoane care au dorit să participe la seara de deschidere au veit îmbrăcate în costume populare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Regizorul Nadav Lapid, prezent în Delta Dunării

Regizorul Nadav Lapid, laureat al Ursului de Aur la Berlin și al Grand Prix-ului la Cannes, este prezent la festival pentru proiecția în premieră națională a filmului său „Yes”.

Pelicula, prezentată la Quinzaine des Cinéastes la Cannes, a stârnit controverse pentru abordarea critică a societății israeliene în contextul evenimentelor din 7 octombrie și al războiului din Gaza, fiind descrisă de IndieWire drept „cel mai provocator film al anului”.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Criticul de film Victor Morozov, participant fidel al festivalului, a subliniat diversitatea programului: filme românești precum „Ink Wash” de Sarra Tsorakidis – prezentat anul trecut la Toronto și aflat în curând în cinematografe – scurtmetraje românești și internaționale selectate de Ionuț Mareș, competiția de lungmetraj curatoriată de Ludmila Cvikova, dar și titluri de suflet precum „Yes” și „Dracula”, noul film al lui Radu Jude, care va fi proiectat la Anonimul în premieră națională, la scurt timp după lansarea la Locarno.

Prima ediție a Festivalului Anonimul, în 2004

Prima ediție a Anonimul a avut loc în 2004, avându-l ca președinte de onoare pe Liviu Ciulei, al cărui film „Pădurea spânzuraților” (1965) a fost prezentat la deschiderea oficială.

De-a lungul anilor, festivalul a adus în Deltă nume importante ale cinematografiei mondiale, precum Park Chan-Wook, Michel Franco, Nuri Bilge Ceylan, István Szabó, Ken Loach, Sergei Loznitsa, Emir Baigazin sau Peter Greenaway.

Structura evenimentului cuprinde două competiții de scurtmetraje – românești și internaționale – și proiecții de lungmetraj urmate de dialoguri cu publicul. După încheierea ediției din Deltă, festivalul continuă în capitală cu Retrospectiva Anonimul, oferind ocazia unui public numeros din București să vizioneze filmele selecționate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE